NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈德羅贊砍42分　帶領暴龍闖季後賽美股波動劇烈　多元ETF來避險跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
生活

《戰場女武神4》新情報　徹底解析戰車與裝甲車特點

記者顏大惟／綜合報導2018/03/07 17:09
▲SEGA今（ 7 ）日釋出《戰場女武神 4 》戰車與裝甲車情報。（圖／SEGA提供）
▲SEGA今（ 7 ）日釋出《戰場女武神 4 》戰車與裝甲車情報。（圖／SEGA提供）

即將在本月 21 日上市的 SEGA 《戰場女武神》系列最新作《戰場女武神 4 》，今（ 7 ）日釋出了最新情報，詳細解說遊戲中不可或缺的單位「戰車」與裝甲車「仙人掌號」。


▲《戰場女武神 4 》將在 21 日於 PS4 平台上發售。（圖／SEGA提供）

●戰車

在地面作戰中，集火力、裝甲於一身的就是戰車了，在《戰場女武神 4 》中的戰車當然也擁有高火力與高防禦力。對上對戰車兵以外的兵種時，只要沒被瞄準弱點就幾乎不會受到傷害，因此可以當成步兵的盾牌。


▲《戰場女武神 4 》中戰車「哈芬號」對玩家來說是不可或缺的。（圖／SEGA提供）

但每台戰車，包括主角搭乘的「哈芬號」都有弱點，就在戰車後方發出藍光的散熱板，即便是來自槍枝的攻擊也會令戰車受到損傷，特別是如果被敵方戰車或是反戰車兵直擊，很有可能會被一發擊毀，必須注意別被敵人占據身後位置。此外，所有的戰車都有能碾碎沙包、每回合經過時不會自動回復 HP 、壓到對人地雷也不會受到傷害等特色。但若壓到對戰車地雷則會承受大量損傷。


▲戰車後方的藍色「拉古耐特」引擎就是弱點。（圖／SEGA提供）


▲戰車也可以破壞一些例如沙包、柵欄等在地圖上的障礙物。（圖／SEGA提供）

我方戰車「哈芬號」共有「穿甲彈」、「榴彈」、「機槍」。穿甲彈是用來貫穿戰車厚裝甲的砲彈，發射後會呈直線飛行；榴彈是用來攻擊未裝甲化步兵的砲彈。 榴彈的彈道呈拋物線，擊中目標後會對一定數量的敵人與範圍造成傷害。面對多變的戰場，機槍適合用來攻擊位在榴彈死角的近距離步兵，在迎擊時也是使用機槍。裝甲車僅配有機槍一項武器，需要玩家靈活運用這 3 種攻擊方式。


▲穿甲彈基本上就是用來對付敵方裝甲部隊。（圖／SEGA提供）


▲榴彈對步兵有相當大的殺傷力。（圖／SEGA提供）

●裝甲車「仙人掌號」

想要一次移動大量步兵的話，裝甲車就是玩家最佳的選擇，可使用「搭乘」指令，承載步兵進行移動，且最重要的是裝甲車內的步兵不會受到迎面而來的傷害。


▲裝甲車「仙人掌號」機動力相當優秀，還可以載運步兵。（圖／SEGA提供）

另外，由於裝甲車堅硬程度不如戰車，近距離受到敵方機關槍座等武器攻擊，還是會遭受損傷。若裝甲車在指揮中遭到破壞，步兵會全數撤退，這點需多加留意。


▲在指令模式中也可以控制裝甲車的載運。（圖／SEGA提供）

除了前線的作戰外，後勤補給也相當重要。玩家可以在駐紮地開發步兵與戰車相關的武器、零件等等，進一步強化作戰實力。


▲駐紮地可以進行武器與零件的開發。（圖／SEGA提供）


▲武器一旦開發完成，就可以給所有符合條件的士兵裝備。（圖／SEGA提供）


▲戰車也能進行車體、武器強化。（圖／SEGA提供）


▲開發額外零件來改裝戰車，不過要注意必須符合形狀才能安裝上去。（圖／SEGA提供）


▲玩家也可以自定義車體外觀。（圖／SEGA提供）

關鍵字戰場女武神4ps4sega戰場女武神
男童口臭竟因鼻過敏長期鼻涕倒流奢華度爆表　杜拜頂級飯店大無極限

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan