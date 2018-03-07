《戰場女武神4》新情報　徹底解析戰車與裝甲車特點

即將在本月 21 日上市的 SEGA 《戰場女武神》系列最新作《戰場女武神 4 》，今（ 7 ）日釋出了最新情報，詳細解說遊戲中不可或缺的單位「戰車」與裝甲車「仙人掌號」。

●戰車

在地面作戰中，集火力、裝甲於一身的就是戰車了，在《戰場女武神 4 》中的戰車當然也擁有高火力與高防禦力。對上對戰車兵以外的兵種時，只要沒被瞄準弱點就幾乎不會受到傷害，因此可以當成步兵的盾牌。



▲《戰場女武神 4 》中戰車「哈芬號」對玩家來說是不可或缺的。（圖／SEGA提供）

但每台戰車，包括主角搭乘的「哈芬號」都有弱點，就在戰車後方發出藍光的散熱板，即便是來自槍枝的攻擊也會令戰車受到損傷，特別是如果被敵方戰車或是反戰車兵直擊，很有可能會被一發擊毀，必須注意別被敵人占據身後位置。此外，所有的戰車都有能碾碎沙包、每回合經過時不會自動回復 HP 、壓到對人地雷也不會受到傷害等特色。但若壓到對戰車地雷則會承受大量損傷。



▲戰車後方的藍色「拉古耐特」引擎就是弱點。（圖／SEGA提供）



▲戰車也可以破壞一些例如沙包、柵欄等在地圖上的障礙物。（圖／SEGA提供）

我方戰車「哈芬號」共有「穿甲彈」、「榴彈」、「機槍」。穿甲彈是用來貫穿戰車厚裝甲的砲彈，發射後會呈直線飛行；榴彈是用來攻擊未裝甲化步兵的砲彈。 榴彈的彈道呈拋物線，擊中目標後會對一定數量的敵人與範圍造成傷害。面對多變的戰場，機槍適合用來攻擊位在榴彈死角的近距離步兵，在迎擊時也是使用機槍。裝甲車僅配有機槍一項武器，需要玩家靈活運用這 3 種攻擊方式。



▲穿甲彈基本上就是用來對付敵方裝甲部隊。（圖／SEGA提供）



▲榴彈對步兵有相當大的殺傷力。（圖／SEGA提供）

●裝甲車「仙人掌號」

想要一次移動大量步兵的話，裝甲車就是玩家最佳的選擇，可使用「搭乘」指令，承載步兵進行移動，且最重要的是裝甲車內的步兵不會受到迎面而來的傷害。



▲裝甲車「仙人掌號」機動力相當優秀，還可以載運步兵。（圖／SEGA提供）

另外，由於裝甲車堅硬程度不如戰車，近距離受到敵方機關槍座等武器攻擊，還是會遭受損傷。若裝甲車在指揮中遭到破壞，步兵會全數撤退，這點需多加留意。



▲在指令模式中也可以控制裝甲車的載運。（圖／SEGA提供）

除了前線的作戰外，後勤補給也相當重要。玩家可以在駐紮地開發步兵與戰車相關的武器、零件等等，進一步強化作戰實力。



▲駐紮地可以進行武器與零件的開發。（圖／SEGA提供）



▲武器一旦開發完成，就可以給所有符合條件的士兵裝備。（圖／SEGA提供）



▲戰車也能進行車體、武器強化。（圖／SEGA提供）



▲開發額外零件來改裝戰車，不過要注意必須符合形狀才能安裝上去。（圖／SEGA提供）



▲玩家也可以自定義車體外觀。（圖／SEGA提供）