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照服身心障礙　屏東日間佈建據點全國居冠

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/07 17:27
▲社區式日間服務布建據點可服務15名身心障礙者，由教保員、生活輔導員共2人照顧。（圖／屏東縣社會提供,2018.03.07）
▲社區式日間服務布建據點可服務15名身心障礙者，由教保員、生活輔導員共2人照顧。（圖／屏東縣社會提供,2018.03.07）

屏東縣政府配合衛福部政策，積極設置社區式日間服務布建據點，讓身心障礙者白天來上課、活動，晚上回家，含午餐每月只需繳交2000元；至去(106)年底全國30據點，屏東就佔了12處，高居全國之冠。許多家長因為據點的幫忙與協助，終於能從原本的高壓生活中稍獲紓解，也讓家庭關係更融洽。

社會處長劉美淑表示，社區式日間服務布建計畫從104年起開始推動，全縣至106年12月已經在潮州、林邊、高樹、內埔、鹽埔、車城、九如、枋寮、里港、新園、萬巒、竹田等12鄉鎮，設置了12處據點，在縣長潘孟安的指示下，今年預計將再爭取新設4個據點，包括麟洛、新埤、東港、崁頂四鄉。每處可服務15名身心障礙者，由教保員、生活輔導員共2人照顧，並有社工員協助。


▲社區式日間服務佈建據點可服務15名身心障礙者，由教保員、生活輔導員共2人照顧。（圖／屏東縣社會提供,2018.03.07）

「照顧者的辛勞與壓力，不是一般人可以了解的！」社會處長劉美淑表示，縣府為減輕身心障礙者家庭生活負擔，提供身心障礙者學習的環境，有更多的機會融入社區與居民互動。據點每周一至周五開放，每天8小時，課程內容以生活自理能力增進、人際關係及社交技巧訓練、休閒生活及健康促進、社區適應等服務為主；服務對象為15歲至64歲身心障礙者。

「大坵家族」學員口中的陳素珍老師，25歲的大女兒小伶是輕中度智能障礙，在大家的細心照料下日漸進步。她感動地說，許多家長都能夠互相扶持、鼓勵，讓據點更有家的感覺。最令她感動的，是兒子在學校裡會主動保護姊姊，手足情深讓她覺得很安慰。

關鍵字身心障礙者教保員大坵家族
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