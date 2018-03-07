照服身心障礙　屏東日間佈建據點全國居冠

屏東縣政府配合衛福部政策，積極設置社區式日間服務布建據點，讓身心障礙者白天來上課、活動，晚上回家，含午餐每月只需繳交2000元；至去(106)年底全國30據點，屏東就佔了12處，高居全國之冠。許多家長因為據點的幫忙與協助，終於能從原本的高壓生活中稍獲紓解，也讓家庭關係更融洽。

社會處長劉美淑表示，社區式日間服務布建計畫從104年起開始推動，全縣至106年12月已經在潮州、林邊、高樹、內埔、鹽埔、車城、九如、枋寮、里港、新園、萬巒、竹田等12鄉鎮，設置了12處據點，在縣長潘孟安的指示下，今年預計將再爭取新設4個據點，包括麟洛、新埤、東港、崁頂四鄉。每處可服務15名身心障礙者，由教保員、生活輔導員共2人照顧，並有社工員協助。