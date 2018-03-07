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廁所面積大過台北套房　杜拜頂級飯店奢華度爆表

記者陳致宇／台北報導2018/03/07 17:14
▲酒店以鄂圖曼土耳其帝國時代的皇家宮殿為靈感打造。（圖／卓美亞棕櫚島斯布爾宮酒店）
▲酒店以鄂圖曼土耳其帝國時代的皇家宮殿為靈感打造。（圖／卓美亞棕櫚島斯布爾宮酒店）

杜拜棕櫚群島是現代建築的一大奇觀，外觀有如棕櫚樹，四周再由一個月彎形狀包覆，島上除了有不少度假別墅外，各個頂級飯店也奢華得令人難以想像。看準台灣頂級旅遊市場需求，卓美亞棕櫚島斯布爾宮酒店首次來台推廣，為即將進入旅遊旺季的杜拜加溫。


▲手繪天花板和壁畫打造極致奢華風格。（圖／卓美亞棕櫚島斯布爾宮酒店）

根據官方觀光統計數字，台灣人前往杜拜旅遊人數已達 7 萬 9 千人次，斯布爾宮酒店亞洲區銷售主任段琳琳表示，近年前往杜拜的亞洲遊客越來越多，台灣雖然佔比數不大，但高端團卻很是可觀。


▲超大泳池就像是電影羅馬浴場的場景一樣。（圖／卓美亞棕櫚島斯布爾宮酒店）


▲每間房間都有陽台，可欣賞整個阿拉伯灣美景。（圖／卓美亞棕櫚島斯布爾宮酒店）

酒店位在棕櫚島西岸，以鄂圖曼土耳其帝國時代的皇家宮殿為靈感打造，裝潢風格極盡優雅考究，手繪天花板和壁畫、細緻典雅的大理石、奢華尊貴的水晶吊燈，每一個細節設計都能感受到土耳其的獨到魅力以及低調奢華的氣息。


▲標準房廁所面積幾乎等於普通飯店的一般房型。（圖／卓美亞棕櫚島斯布爾宮酒店）

可樂旅遊表示，中東旅遊團每個月約有 7 至 10 團，每團 16 至 20 人屬於精緻路線，價格平均 8 至 9 萬元不等，若選擇入住帆船酒店，價格則會再往上調整。此次斯布爾宮酒店來台推廣，提供業者優惠方案與措施，旅行社包裝 7 日行程，其中 2 晚入住該酒店，含稅價格 68,900 元起。
 

關鍵字杜拜棕櫚島飯店度假可樂旅遊帆船酒店
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