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〈研華法說〉劉克振：與樺漢DMS邏輯不同 ACG將

鉅亨網2018/03/07 17:06
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工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日舉行法說會，法人關注研華與樺漢間的競爭關係，董事長劉克振認為，樺漢以 DMS 為主，而研華則以解決方案為主，兩者邏輯不盡相同，是完全不同的公司，未來應用電腦事業群 (ACG) 會以「兩條腿」走路的概念，堅持邏輯走下去，該部門不會合併或消滅。

劉克振認為，研華與樺漢 (6414-TW) 是不同的公司，研華在 DMS 業務上的營收占比不超過 30%，雖然雙方有一點競爭關係，但程度並不嚴重，公司針對 DMS 業務這塊不會放棄，但也不會持續擴增。

劉克振並強調，研華在 DMS 上的邏輯與樺漢不盡相同，他以「兩條腿」走路的概念來比喻，他指出，一條腿走路是將品牌與 ODM 單純化，品牌做品牌的、ODM 做 ODM 的，就他眼裡看來，這在消費電子應用上可行，但在工業應用上不可行，至於研華的「兩條腿」走路，是指在工業領域上，ODM 與品牌必須共享資源與專業領域知識，且所有標準品都可以改。

劉克振認為，樺漢的 DMS 厲害之處在於利用母公司鴻海 (2317-TW) 的高度與規模做採購製造，研華則是利用品牌與領域知識來做，兩者發展方向不同，且若鴻海真要做解決方案，必定是在母體公司鴻海本身，而不會將解決方案技術放在樺漢。

研華執行董事何春盛也認為，許多國內工業電腦廠均以 DMS 為主，而研華則是主打品牌，近 2 年來 DMS 生態正改變中，需求由大量轉為小量，每個訂單都可能要求客製，加上量小後，許多國外客戶不會來台尋求大供應商，轉而需要在地服務，這 2 項都是研華最大的優勢，對研華來說是好的改變。

對於去年研華 ACG 負責人鄧覲臺跳槽至樺漢，劉克振認為，ACG 過去管理可能有缺失，因此造成人才流失，且過去該事業群路線並未說分明，但未來將以兩條腿走路的概念，堅持邏輯走下去，持續經營專業客製化服務，並沒有要合併或消滅，雖說本季與第 2 季該事業群營收表現仍會受影響，但會努力補足。

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