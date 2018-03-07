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醫美療程琳瑯滿目　治療前清楚需求不被牽著鼻子走

生活中心／綜合報導2018/03/07 18:30
▲蔡仁雨醫師建議，挑選美容診所時盡量以親友推薦、口碑優良的診所為首選，另外如果自己本身有熟識的醫師或醫護人員，也可以請這些同業人員幫忙轉介。（圖／ingimage）
▲蔡仁雨醫師建議，挑選美容診所時盡量以親友推薦、口碑優良的診所為首選，另外如果自己本身有熟識的醫師或醫護人員，也可以請這些同業人員幫忙轉介。（圖／ingimage）

「愛美，是女人的天性」，這句話在這個世代恐怕已經過時了，現在應該要說「愛美，是所有人的天性」，因為對於現代人來說，愛美這件事已經沒有性別之分，更沒有年齡的限制。

在醫美盛行的今日，整形、雷射、抽脂等都是常見的項目，但相關的醫療糾紛也成為近年來廣為討論的話題，光是台北市105年與美容醫學相關的醫療爭議，統計就有116件。醫美糾紛的新聞，也常被媒體大幅報導。

美容診所中常能見到愛美的男生、女生，一面拿著韓國明星的照片，一面跟醫生說想整成這樣的下巴、鼻子，但手術結束後，又拿著同一張照片怒氣沖沖地質問醫生，為何整形後並沒有如照片中的明星那樣美麗性感。

根據台北市衛生局的統計，醫美糾紛中以患者投訴術後不如預期為最多，另外醫美糾紛佔總年度醫療糾紛的比例也是相當高的，由此可見，慎選美容診所與醫師是件非常重要的事，那麼，在這個美容診所充斥大街小巷的年代，民眾到底該如何選擇合適的診所與療程呢？

臺灣皮膚暨美容外科醫學會理事長暨台北醫學大學皮膚科兼任副教授蔡仁雨醫師表示，醫美糾紛會層出不窮的一大原因，就是現在電視、網路上太多誇大不實的醫美廣告，再加上民眾身處於資訊爆炸的環境中，無法分辨美容診所或醫師的優劣，容易被不實的訊息給誤導。

蔡仁雨醫師建議大家，挑選美容診所時盡量以親友推薦、口碑優良的診所為首選，另外如果自己本身有熟識的醫師或醫護人員，也可以請這些同業人員幫忙轉介，這些都是比較安全的挑選方法。此外，在進行療程之前，一定要先清楚自己想做的部位跟療程是什麼，來到美容診所後也先別急著馬上開始療程，而是先跟醫師諮詢清楚療程的效果、執行方式等，再來做決定。

至於美容診所中常會看到所謂的「醫美諮詢師」，專門負責跟顧客介紹、討論療程，對此蔡仁雨醫師特別提醒，這類諮詢師的工作性質其實比較偏向業務，本身程度可能也參差不齊，甚至很多諮詢師根本並非醫護相關背景出身。因此呼籲民眾盡量直接跟醫師進行諮詢，過程中要清楚自己的需求、堅持己見，不要被琳瑯滿目的療程牽著鼻子走，結果買了一堆不適合自己的套裝療程，還沒變美之前，先成了冤大頭。

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【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字醫美糾紛整形美容診所雷射蔡仁雨醫師
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