醫美療程琳瑯滿目　治療前清楚需求不被牽著鼻子走

「愛美，是女人的天性」，這句話在這個世代恐怕已經過時了，現在應該要說「愛美，是所有人的天性」，因為對於現代人來說，愛美這件事已經沒有性別之分，更沒有年齡的限制。

在醫美盛行的今日，整形、雷射、抽脂等都是常見的項目，但相關的醫療糾紛也成為近年來廣為討論的話題，光是台北市105年與美容醫學相關的醫療爭議，統計就有116件。醫美糾紛的新聞，也常被媒體大幅報導。

美容診所中常能見到愛美的男生、女生，一面拿著韓國明星的照片，一面跟醫生說想整成這樣的下巴、鼻子，但手術結束後，又拿著同一張照片怒氣沖沖地質問醫生，為何整形後並沒有如照片中的明星那樣美麗性感。