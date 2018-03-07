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財經

2月物價指數年增2.19％　創13個月新高

記者彭夢竺／台北報導2018/03/07 17:17
▲行政院主計總處今（7）日發布物價指數，2月份消費者物價總指數CPI年增2.19％，創下13個月以來的新高。（圖／NOWnews資料照）
▲行政院主計總處今（7）日發布物價指數，2月份消費者物價總指數CPI年增2.19％，創下13個月以來的新高。（圖／NOWnews資料照）

行政院主計總處今（7）日發布物價指數，2月份消費者物價總指數CPI，相較1月上漲0.93％，若以去年同期比較，年增2.19％，創下13個月以來的新高，綜觀2018年1到2月平均，相較去年同期漲1.54％，各大類漲幅以雜項類因菸稅因素致漲5.40％為最大，服務費用則是受到春節所在月份不同影響，價格相對上揚。

因適逢農曆春節，應節相關食品需求增加價格上漲，加以節前饋贈保母禮金與計程車資、旅遊團費等價格調升所致，但因為冬季服飾促銷，抵銷部分漲幅，2月CPI較1月上漲0.93％；若是與去年同月比較，2月CPI漲2.19％，主因部分服務費用價格上揚，加以香菸、燃氣、油料費、運輸費及醫療費用價格調漲，以及蔬菜、水產品、乳類及肉類價格上漲所致。

綜觀2018年1到2月平均CPI，則是較去年同期漲1.54％。主計總處表示，以1到2月觀察較能排除春節月份不同的干擾，各大類漲幅以雜項類因菸稅因素致漲5.40％為最大，交通及通訊類也因油料費及運輸費價格上揚，漲1.95％，食物類中蔬菜漲幅超過2成，水產品、乳類等也呈價揚，但在水果跌幅明顯互抵下，漲0.90％，核心CPI漲1.61％。

至於2月份躉售物價總指數WPI部分，則是較1月跌0.14％，經調整季節變動因素後跌0.30％，相較去年同月跌0.27％，1到2月平均則是較去年同期跌0.50％，其中國產內銷品漲1.90％，進口品漲0.15％，出口品跌2.93％。

關鍵字消費者物價總指數物價cpi主計總處
中信金估今年升息　亞幣有升值壓力兩大因素影響　出口終止連16紅

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