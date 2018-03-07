2月物價指數年增2.19％　創13個月新高

行政院主計總處今（7）日發布物價指數，2月份消費者物價總指數CPI，相較1月上漲0.93％，若以去年同期比較，年增2.19％，創下13個月以來的新高，綜觀2018年1到2月平均，相較去年同期漲1.54％，各大類漲幅以雜項類因菸稅因素致漲5.40％為最大，服務費用則是受到春節所在月份不同影響，價格相對上揚。

因適逢農曆春節，應節相關食品需求增加價格上漲，加以節前饋贈保母禮金與計程車資、旅遊團費等價格調升所致，但因為冬季服飾促銷，抵銷部分漲幅，2月CPI較1月上漲0.93％；若是與去年同月比較，2月CPI漲2.19％，主因部分服務費用價格上揚，加以香菸、燃氣、油料費、運輸費及醫療費用價格調漲，以及蔬菜、水產品、乳類及肉類價格上漲所致。