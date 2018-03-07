造一座部落族人回家的橋　尖石秀巒大橋工程動土

新竹縣尖石鄉的秀巒大橋道路改善工程今（7）日舉行開工動土典禮，工程總經費1億3千多萬元，預定今年年底前竣工；縣長邱鏡淳表示，為了用路人及沿岸居民安全，舊橋將拆除重建，並增設沿岸防洪牆，使自然河道回歸原始樣貌，相信工程完成後，交通會更便利，部落族人回家的路將更安全舒適，同時能促進地區觀光，豐富區域產業。 邱鏡淳與立法委員高金素梅、縣議員范坤松與林光榮、尖石鄉長雲天寶、尖石鄉代表會主席陳沺宇暨各代表、各村長與村民等，在部落耆老祈福下，並上香齊祝工程順遂，人員與機具等平安順利。 ▲尖石鄉秀巒大橋道路改善工程完成後，部落族人回家的路將更安全舒適。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.07）

高金素梅表示，感謝中央通過利用生活圈的方式補助經費，希望將來橋梁完工後，讓在地部落文化更紮根，吸引觀光客到訪，帶來繁榮發展；雲天寶指出，尖石後山地區，每星期大約會吸引2千多名遊客到訪，未來橋梁通車後，交通會更便捷，不但遊客增加，對於農產品的運輸將更便利，為族人帶來商機。

竹60線31K+000~31K+300(秀巒大橋)路段是通往泰岡、鎮西堡、新光、養老及司馬庫斯部落的主要通路，102年7月受蘇力颱風影響，導致兩側護欄及多處結構損害，於搶修後雖可維持車輛通行，但縣政府為了安全，於是積極進行規劃。同時新建橋梁設計意象及規劃構想，將以山、水、平原為設計運用元素，反應地區環境自然特性，融入原住民藝術、結合當地人文歷史與文化景觀，並呼應河域豐富的生態特色。



▲尖石鄉秀巒大橋工程動土典禮，期望促進地區觀光，豐富區域產業。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.07）

橋梁設計採用「單跨不落墩鋼桁架」長82M寬10M橋梁方式設置，避免結構量體過大，將展現優美結構線條及力學美感，穿透性較佳減少視覺景觀衝擊，附屬設施配合整體環境風格，導入原住民藝術，提升景觀品質。