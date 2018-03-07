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中央社

研華發展物聯網 啟動共創模式布局

中央社2018/03/07 17:08
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北7日電）研華科技今天召開法人說明會，執行董事何春盛表示，邁向物聯網(IoT)下一階段，將全面啟動各地布局，深耕在地經營，並以「共創模式」建構工業物聯網生態體系。

何春盛表示，研華針對各地規模，擬定發展目標與方向，以一級戰區歐、美、中國大陸而言，將強化在物聯網、工業4.0的品牌識別度、培育在地人才，及增加當地銷售據點的關鍵行動，應對近期歐洲工業4.0、美國製造及中國大陸一帶一路需求。

以中、小型規模區域來說，則預計將日、韓發展為新台幣100億元營收中型區域，印、俄發展為3000萬元營收區域，加大星、馬、泰在工業物聯網組織投資，並以購併與策略性投資模式，新增俄、越、土等地新據點。

此外，研華總部也將透過RAB(區域諮詢委員會)機制，協助各地進行組織、人才、文化與商機搜尋優化的長期管理與發展。

研華指出，將持續以「共創模式」積極推進物聯網Phase II的平台經營、SRP共創，以及Phase III的垂直行業雲服務共創的數位轉型，建構研華在產業物聯網的生態系，強化垂直領域影響力。

針對物聯網Phase III共創合資公司，研華預計今年上半年陸續在台灣、中國大陸成立產業雲平台、智慧工廠、智慧環保、智慧零售等領域的種子公司，與共創夥伴深耕經營，並持續推進智慧醫院、智慧工廠、工業視覺、顧問培訓與整合服務等領域。

研華今天也公布自結2月合併營收29.66億元、月減25.85%、年增0.25%，累計1至2月合併營收69.66億元、年增16.24%，研華分析，2月營收包括北美與歐洲地區持續強勁成長，大中華市場則受到農曆春節假期影響，稍嫌疲弱。（編輯：黃國倫）1070307

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