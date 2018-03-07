研華發展物聯網 啟動共創模式布局

（中央社記者田裕斌台北7日電）研華科技今天召開法人說明會，執行董事何春盛表示，邁向物聯網(IoT)下一階段，將全面啟動各地布局，深耕在地經營，並以「共創模式」建構工業物聯網生態體系。

何春盛表示，研華針對各地規模，擬定發展目標與方向，以一級戰區歐、美、中國大陸而言，將強化在物聯網、工業4.0的品牌識別度、培育在地人才，及增加當地銷售據點的關鍵行動，應對近期歐洲工業4.0、美國製造及中國大陸一帶一路需求。

以中、小型規模區域來說，則預計將日、韓發展為新台幣100億元營收中型區域，印、俄發展為3000萬元營收區域，加大星、馬、泰在工業物聯網組織投資，並以購併與策略性投資模式，新增俄、越、土等地新據點。