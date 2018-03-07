美商憂供電 沈榮津：窮盡努力穩定供電

台北市美國商會今天上午發布「2018商業景氣調查」，受訪者包括各企業總經理、執行長等高階經理人，代表198家公司的回應，占美國商會公司會員總數的51.3%。報告指出，逾8成受訪者對台灣能否穩定供電的問題表示憂心。

（中央社記者廖禹揚台北7日電）台北市美國商會今天發布2018商業景氣調查，其中逾8成受訪者對供電問題表示憂心，經濟部長沈榮津表示，今年供電的確略為緊澀，但政府會窮盡一切努力，負起穩定供電的責任。

沈榮津坦言，今年供電狀況確實可能「稍微緊澀一點」，但明年開始會有新的機組陸續加入供電行列，可達成備用容量率15%的目標，今年將針對3大重點持續努力，包括運轉中機組維護保養工作、機組大修如期如質完成，以及新建電廠的期程管控與風險管控。

政府積極推動非核家園，再生能源占比將在2025年達到20%，外界憂心可能造成電價上漲，對此沈榮津說明，隨著再生能源科技進步，再生能源的價格一定會持續往下走，像近期標購的太陽光電及陸域風電價格都已接近平均電價。

台北市美國商會會長章錦華今天並透露，最近會與行政院長賴清德展開對談，將討論5+2創新產業投資計畫、亞洲矽谷、再生能源等議題。

對此沈榮津表示，5+2創新產業涵蓋生技產業、物聯網、智慧機械、綠能、國防等熱門產業，若能與美國、歐洲產業界策略聯盟，共創雙贏，「我覺得蠻好的」。（編輯：蘇志宗）1070307