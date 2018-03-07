景氣續呈黃藍燈 國發會：短期現象

國家發展委員會今天公布107年1月景氣燈號，景氣對策信號由續呈黃藍燈，構成的9個指標項目中，機械及電機設備進口值由黃藍燈轉綠燈，分數增加1分，海關出口值由綠燈轉呈藍燈，分數減少2分，工業生產指數由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少1分，其餘6項燈號不變。

（中央社記者朱則瑋台北7日電）國發會公布107年1月景氣對策信號續呈黃藍燈，景氣綜合判斷分數為20分，較106年12月減少2分，國發會表示，主要因出口及工業生產成長放緩，但屬短期現象，仍看好景氣溫和復甦。

國發會經濟發展處長吳明蕙表示，續呈黃藍燈主要是因海關出口值及工業生產指數分數減少所致，減少原因是因為受到1月新台幣升值逾7%，導致1月出口換算成長率放緩所致；工業生產部分，則因去年基期較高，加上部分大廠歲修因素，但均為短期現象。

吳明蕙說，目前領先指標都在上揚，國外各個機構對台灣經濟成長率也都上調，景氣復甦情勢仍會持續，重要的還是要維持現在的投資及消費動能。

她指出，以全球來看，2月有看到金融市場，除了因為川普貿易保護主義，日本寬鬆貨幣等政策改變造成波動外，其實全球經濟成長動能是在增強的。

吳明蕙表示，世界貿易量擴增可望連續2年高於全球經濟成長率，加上新興科技應用擴增，都有助於維繫台灣出口動能，但仍要注意金融市場波動加劇、貿易保護主義升溫、以及地緣政治風險等不確定因素影響。

她指出，內需方面，半導體領導廠商擴大先進製程投資，有助供應鏈跟進，加上政府積極改善投資環境，推動各項產業創新發展計畫及前瞻基礎建設等，有助增進國內投資動能，整體來說，未來國內景氣依舊會溫和復甦。（編輯：林沂鋒）1070307