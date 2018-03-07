陳致中登記 炒熱民進黨高市議員初選

（中央社記者程啟峰高雄7日電）前總統陳水扁兒子陳致中今天前往民進黨高市黨部登記參加高市議員黨內初選，巧遇前來登記的「菊系」8名議員初選參選人，雙方握手互相加油，炒熱議員初選選情。

陳致中8年前以最高票當選前鎮、小港區議員，後來因扁案被判刑，只當約8個月的議員就下台；陳致中捲土重來要參選前鎮、小港區議員，上午由多名支持者陪同到民進黨高市黨部登記參加初選。

陳致中表示，8年前未完成議員任期是他對選民最大的歉疚，這次參選是全新的開始，他說已準備好了，他沒有派系，也沒有行政資源，相信選舉沒有師父，只有加倍努力，鄉親才是他的最大咖。