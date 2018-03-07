陳致中登記 炒熱民進黨高市議員初選

（中央社記者程啟峰高雄7日電）前總統陳水扁兒子陳致中今天前往民進黨高市黨部登記參加高市議員黨內初選，巧遇前來登記的「菊系」8名議員初選參選人，雙方握手互相加油，炒熱議員初選選情。
陳致中8年前以最高票當選前鎮、小港區議員，後來因扁案被判刑，只當約8個月的議員就下台；陳致中捲土重來要參選前鎮、小港區議員，上午由多名支持者陪同到民進黨高市黨部登記參加初選。
陳致中表示，8年前未完成議員任期是他對選民最大的歉疚，這次參選是全新的開始，他說已準備好了，他沒有派系，也沒有行政資源，相信選舉沒有師父，只有加倍努力，鄉親才是他的最大咖。
立委劉世芳、李昆澤、邱議瑩、鍾孔炤、許智傑、賴瑞隆、邱志偉上午陪同8名「菊系」議員初選參選人到民進黨高市黨部登記參加初選，並齊呼「正義承擔新世代、延續價值拚過半」。
劉世芳指出，高雄市長陳菊即將卸任，但高雄進步腳步不能停，希望新世代能將高雄價值延續下去。
劉世芳認為，最近總統蔡英文推行各項改革，過程中多少會影響綠營民調，但她支持改革，並呼籲，黨內同志在初選過後，團結選贏年底選戰。
民進黨前鎮、小港區議員選舉將提名5人，登記參加初選的許乃文是新人，被視為陳菊人馬，他表示，最大假想敵就是自己，將全力以赴，許乃文在市黨部並兩度與陳致中握手，彼此打氣。
民進黨高市黨部主委黃彥毓說，議員初選登記起跑以來，今天登記參加初選的人數最多，氣氛也最熱烈，高市議員初選選情正在升溫中。（編輯：施燕飛/李錫璋）1070307