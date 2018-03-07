得舒飲食好處多　研究：憂鬱症風險低11%

許多人都知道攝取大量的蔬菜、水果和全穀類食品有助於身體健康，近來流行的得舒飲食（DASH）不僅可降低罹患心血管疾病的風險，更有研究發現，得舒飲食對於預防憂鬱症也有幫助，該研究結果將在美國洛杉磯神經病學年會（AAN）上公佈。

得舒飲食的特色包含，攝取高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維、降低飽和脂肪酸和膽固醇，簡單來說，即攝取全穀類、天天5＋5蔬果、低脂乳、紅肉改白肉、吃堅果用好油等原則。

芝加哥拉什大學醫學中心（Rush University Medical Center）的研究者Cherian表示，憂鬱症很常發生在老年人身上，尤其是有記憶力問題的人更容易罹患憂鬱症，而高血壓、高膽固醇或是中風等心血管疾病患者也是常見的罹患族群。