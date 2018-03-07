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生活

得舒飲食好處多　研究：憂鬱症風險低11%

生活中心／綜合外電報導2018/03/07 20:30
▲得舒飲食的原則是攝取全穀類、天天5＋5蔬果、低脂乳、紅肉改白肉、吃堅果用好油等，據研究指出，其可有效預防憂鬱症。（圖／ingimage）
▲得舒飲食的原則是攝取全穀類、天天5＋5蔬果、低脂乳、紅肉改白肉、吃堅果用好油等，據研究指出，其可有效預防憂鬱症。（圖／ingimage）

許多人都知道攝取大量的蔬菜、水果和全穀類食品有助於身體健康，近來流行的得舒飲食（DASH）不僅可降低罹患心血管疾病的風險，更有研究發現，得舒飲食對於預防憂鬱症也有幫助，該研究結果將在美國洛杉磯神經病學年會（AAN）上公佈。

得舒飲食的特色包含，攝取高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維、降低飽和脂肪酸和膽固醇，簡單來說，即攝取全穀類、天天5＋5蔬果、低脂乳、紅肉改白肉、吃堅果用好油等原則。

芝加哥拉什大學醫學中心（Rush University Medical Center）的研究者Cherian表示，憂鬱症很常發生在老年人身上，尤其是有記憶力問題的人更容易罹患憂鬱症，而高血壓、高膽固醇或是中風等心血管疾病患者也是常見的罹患族群。

Cherian說明，研究者想從生活習慣如平日的飲食等，探討預防憂鬱症發生的因素，因此，研究過程中一共找了近1,000人，平均年齡為81歲，研究時間大約是6.5年，從研究中發現，遵循所謂得舒飲食的人，比沒有遵守飲食規則的人發生憂鬱症的可能性低了11%。

因此，研究認為，原先用來預防高血壓的得舒飲食（DASH）的飲食模式也具有預防憂鬱症的效果，推斷與減少心血管疾病，間接減少憂鬱症罹患率有關。

研究者也發現，食用高於一般標準的脂肪量及紅肉、較少蔬菜與水果的飲食法（如生酮飲食）的人，有較高的風險罹患憂鬱症。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字得舒飲食心血管疾病憂鬱症蔬菜水果
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