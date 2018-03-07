屏東首創原住民族語文學獎 至今沒人報名

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）屏東縣政府原民處首創全國舉辦原住民族語文學獎─「斜坡上的文學獎」，以排灣、魯凱及阿美族語系統書寫，徵件對象為全國原住民，去年底公告至4月30日截止，但至今沒人報名。

徵件類別有小說、散文、詩謠、報導文學及劇本，要附漢文譯本；另有針對國小、國中及高中生的用族語說故事比賽，對象限具有原住民族身分或配偶、子女的全國原住民，小說獎首獎新台幣10萬元、報導文學8萬元、散文5萬元、詩謠及劇本3萬元。

由於距截止收件不到2個月，至今沒人報名，原住民處長伍麗華認為，有可能是當初沒有大力宣傳，今天在臉書上貼文鼓勵全國原住民報名，她並舉排灣族語小米收割至「豐年祭」一連串的過程，指出排灣族語所富含的深意，不是華語文能夠深刻解釋，希望原住民能夠珍視族語的重要。