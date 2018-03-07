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屏東首創原住民族語文學獎 至今沒人報名

中央社2018/03/07 17:12
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）屏東縣政府原民處首創全國舉辦原住民族語文學獎─「斜坡上的文學獎」，以排灣、魯凱及阿美族語系統書寫，徵件對象為全國原住民，去年底公告至4月30日截止，但至今沒人報名。

徵件類別有小說、散文、詩謠、報導文學及劇本，要附漢文譯本；另有針對國小、國中及高中生的用族語說故事比賽，對象限具有原住民族身分或配偶、子女的全國原住民，小說獎首獎新台幣10萬元、報導文學8萬元、散文5萬元、詩謠及劇本3萬元。

由於距截止收件不到2個月，至今沒人報名，原住民處長伍麗華認為，有可能是當初沒有大力宣傳，今天在臉書上貼文鼓勵全國原住民報名，她並舉排灣族語小米收割至「豐年祭」一連串的過程，指出排灣族語所富含的深意，不是華語文能夠深刻解釋，希望原住民能夠珍視族語的重要。

伍麗華說，排灣族取小米穗這個動作叫venetiljaq（動詞），字義是用手強行摘除離開母體，引申為「剝奪」；取下小米穗之後，那些留下來的莖葉叫qineqavan（名詞），字義是扛在肩膀上，意思是「對不起土地，跟你搶食物」，引申為「被強奪了」。

伍麗華表示，「而取下的小米穗捆紮成一束後，把小米梗切齊的動作叫semupala（動詞），字義是把你的羽毛剁掉不能再飛，引申為『屬於我了』。」

伍麗華指出，從這些字義，不難理解人與「植物、動物、土地」，是採取一種生命互動的世界觀，因此收穫之後會有一個「masalut（安魂）」的儀式，一般稱之「豐年祭」其實是錯誤的理解，稱之「收穫祭」也不完全正確，嚴格來說應該是「生命祭」─感恩你（植物／動物／上蒼）讓我飽足；因此，辦理儀式安魂、謝恩，結束後眾人再同樂飽足一頓，慢慢就演變為一種祭典。

伍麗華說，「當我們直接用華語文的『取穗』、『莖葉』、『切齊』、『豐年祭』書寫，你有辦法體認排灣族對待生命、事物的看法嗎」、「如果理解的價值不夠多元，面對多元族群的社會，你有辦法找到真正解決問題的方法嗎」。（編輯：劉政權）1070307

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