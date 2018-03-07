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中央社

批柯文哲性別歧視 呂秀蓮：我參選到底

中央社2018/03/07 17:11
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北7日電）前副總統呂秀蓮今天對外正式表示，會全力以赴競選台北市長，並強調「我當然選到底，不要低估我」；她並說，台北市長柯文哲過去很多言論是歧視女性，台北市民應該換市長。

明天是婦女節，呂秀蓮今天與民主進步黨籍立委尤美女、陳曼麗、吳玉琴，以及多個婦女團體代表進行「台北女人．有話說」茶話會。

呂秀蓮在會中公布柯文哲過去性別歧視語錄，包括「婦產科只剩下一個洞，在女人大腿中討生活」、「一夫多妻是增加人口較有效的制度」、「台灣已進口30萬外籍新娘」等。呂秀蓮質疑，台北市民難道是三流市民嗎？還要接受這樣三流的市長嗎？

呂秀蓮會後受訪指出，她今天要對外正式表示「我會全力以赴，來競選台北市長」。

她說，現在全球有一個「#我也是」（#MeToo）運動，長期受到若干不肖男性欺負的女性，終於站起來，只要有人控訴，加害者都立即鞠躬下台；台灣女性是否也應該展開一個#MeToo運動，如果曾受過不公不義的迫害、羞辱，請勇敢站起來。

呂秀蓮說，柯文哲長期以來在不同場合，講出輕視女性言論，反應其性別意識保守落伍，這幾乎像是18世紀男人的言行，竟然出現在今天台北市長的口中，而且幾年以來，沒有覺得他改善很多，台北市民還認同這樣的市長用這樣不正確的言論繼續羞辱女性嗎？

她說，年底是最好的機會，大家用自由意志，來選擇一個讓台北市民更莊嚴、更加幸福的好機會，應該換市長，應該讓柯文哲向全市女性同胞道歉，因為他講太多太多羞辱女性的話。

媒體追問，近來傳出民進黨正在勸重量級人物來選台北市？

對此，呂秀蓮說，「我全力選到底就對了，我當然選到底，不要低估我」，她反問媒體，「你們為什麼不講重量級就是我？我一定選到底。」

呂秀蓮也說，柯文哲上任3年，台北市人口流失4萬8000人，台北現在又舊又醜又貴，她要還台北市首都的風華。

尤美女表示，台北市女性比男性多12萬人，台北女性無所得者至少有20萬青壯人口，同樣性別者較能感同身受，呂秀蓮登高一呼，也希望更多女性出來，讓台北市能出現第一位女性市長。（編輯：楊玫寧）1070307

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