我2月CPI年增率創1年高點至2.19% 暫無通膨

主計總處說明，前 2 月各大類漲幅以雜項類最大，主要是因菸稅因素，導致類別漲幅達 5.40%；交通和通訊類也因油料費、運輸費價格上揚，漲 1.95%；同時，食物類中由於蔬菜漲逾 20%，再加上水產品、乳類等同樣價漲，儘管水果跌幅明顯互抵下，仍漲 0.90%。

主計總處今 (7) 日公布 2 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率衝破 2% 來到 2.19%，創 1 年來單月高點，前 2 月 CPI 年增率為 1.54%，也較去年同期的 1.09% 增加 0.45 個百分點，但主計總處認為，目前來看無通膨疑慮。

不過，前 2 月核心 CPI 漲幅為 1.61%，仍在央行設下的警戒線 2% 防線之下。

主計總處認為，儘管此次調查 CPI、核心 CPI 都創近期新高，但主要是因春節季節性因素影響，再加上菸稅調漲，整體來看，物價仍呈溫和平穩的狀態，無通膨疑慮。

各類別物價變動比較圖。(圖：主計總處提供)

若就單月觀察，2 月 CPI 年增 2.19%，主要因部分服務費用 (保母費和旅遊團費等) 受春節所在月份不同影響，價格相對上揚，再加上香菸、燃氣、油料費、運輸費和醫療費用價格調漲，以及蔬菜、水產品、乳類和肉類價格上漲；若扣除蔬菜水果，漲 2.53%，而核心 CPI 漲 2.39%，創 2009 年 2 月以來新高。

菸價年漲超過 3 成

七大類中，變動影響最大者是雜項類漲 8.93%，因個人服務費用因春節循例加價，且去年比較基期低，年漲幅達 34.08%，再加上香菸價格受菸稅影響漲 35.37% 所致。

交通和通訊類漲 2.25% 主要是因國際原油價格走揚，油料費漲 5.44%，加上運輸費調漲 5.25% 所致。

教養娛樂類漲 1.81% 主因春節所在月份不同，旅遊團費和旅館住宿費比較基數較低所致。

食物類中，由於蔬菜、水產品、乳類、蛋類和肉類分別上漲 27.63%、7.44%、4.86%、4.54% 和 3.32%，惟水果因去年比較基期高續跌 28.81%，抵銷部分漲幅，整體類別漲 0.97%。

若按商品性質別觀察，商品類漲 2.13%，其中非耐久性消費品 (含食物、能源和香菸等) 漲 3.00%，半耐久性消費品漲 1.91%，耐久性消費品則跌 0.72%，也因此，消費者對於物價上揚更加有感；而服務類漲 2.52%，其中個人服務與娛樂費用分別漲 34.08% 與 2.39%，外食費漲 1.89%，外食族的荷包有感縮水。

與鄰近主要國家相比，1 月我國 CPI 漲 0.89%，新加坡持平，南韓漲 1.0%，日本漲 1.4%，中國漲 1.5%。