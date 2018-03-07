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〈中信金法說〉台灣人壽擬加碼高股息股票 增持私募股

鉅亨網2018/03/07 17:17
鉅亨網 / NOWnews
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中信金 (2891-TW) 今 (7) 日舉行法說會，子公司台灣人壽獲利貢獻提升，資深副總葉栢宏表示，未來該公司將持續多元化投資，以提高經常性收入，展望今年，預計加碼具價值型及高股息股票，並且會增加私募股權、不動產投資。

台灣人壽去 (2017) 年全年稅後盈餘為 102.05 億元，初年度保費為 1436.97 億元，市占達 11.4%，業界排名第四；且台灣人壽對金控的貢獻，去年全年比重來到 27.4%，為歷史新高。

葉佰宏表示，人壽獲利貢獻占比未來 3-5 年預期維持在 3 成左右，因為銀行也在同步成長。而總保費收入一年約 2500-3000 億元，預估每年約維持 2 成的年成長。

台灣人壽去年初年度保費 (FYP) 收入達 1436.97 億元，年增 2.7%，優於業界的平均衰退 0.8%，初年度等價保費 (FYPE) 則年減 28.2%，也比業界平均衰退 34.2% 表現為佳。

去年台幣強升，談到匯損與避險成本時，葉栢宏表示，匯損要看避險工具成本以及台幣升貶幅度，因為台美利差擴大，該公司目前的國外投資只有 65% 需要避險，這 65% 中又只有 7 成需用到避險工具；再從台幣升貶來看，去年台幣升 8%，今年第 1 季升 2%，但是隨著美元可望加速升息，資金會往美國流動，預期美元不會那麼弱。

葉佰宏進一步指出，台灣人壽去年避險成本 1.02%，不過今年匯率波動風險加大影響，今年避險成本預期會多 30 個基本點，但相對來說，A 級國外債也比去年高出 48 個基本點，可拉高收益，整體看來，匯損問題還在可以接受和控制的範圍。

今年 IFRS 9 上路，對台灣人壽的淨值影響增加 62 億元。在會計項目中，股票放在交易部位的有 200 億元，採用覆蓋法的有 300 億元。

對於台灣人壽今年的投資策略，葉佰宏表示，目前該公司股票部位 1000 億元，光是去年就增加 251 億元，但是，因為看到升息可能性，債券利率上來，該公司有增加現金部位，今年股市投資會朝加碼具價值型、高股息股票。而國際板投資部位現在占 19%，今年國際板投資比重不會再增加。

此外，台灣人壽今年將增加私募股權基金的投資，會積極評估市場上私募股權基金；同時，不動產有好的收益率會持續去看，包括海外不動產都會在投資評估的範圍內。

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