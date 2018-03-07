終止連16紅　兩大因素影響　2月出口年減1.2%

至於2月進口值為194.6億美元，亦較1月減22.1%，但較去年同月則增加0.9%；累計1至2月進口444.2億美元，年增12.4%。而2月出超則為29.2億美元，月減4.4億美元，累計1至2月出超53.4億美元，年減15.3億美元。

受產業季節循環步入淡季，加上春節連假致工作天數較少影響，財政部7日公布今（2018）年2月出口降至223.7億美元，不僅較1月衰退18.3%，亦較去年同月減1.2%，中止連16個月正成長趨勢。不過，累計1至2月出口有497.5億美元，創歷年同期新高，年成長7.3%。

雖然2月出口終止連續16個月正成長，不過，財政部統計處長蔡美娜指出，受惠於全球景氣活絡、投資氛圍轉佳及國際原物料行情居高等有利因素，1至2月累計出口規模仍創歷年同期最高，年增7.3%，進口年增也有12.4%。

若觀察2月出口主要貨品，以礦產品、光學器材及紡織品年減逾1成最多，運輸工具因波動性較大及比較基期影響，成長近3成。

1至2月累計則以運輸工具、化學品、塑橡膠及其製品、機械、基本金屬及其製品等5貨類年增率均逾1成，表現較佳；電子零組件增3.4%，出口規模值與基本金屬及其製品、機械齊創歷年同期新高紀錄。

2月對主要市場出口表現不一，蔡美娜表示，對中國大陸與香港、東協出口同因基期墊高，分別減10.8%、8.9%，對歐洲、美國增19.1%、12.6%，均連續17個月成長，對日本亦增9.8%。累計1至2月對5大主要市場出口規模值均創歷史新高，對日、美、歐出口增逾1成，合計拉抬出口上升3.2個百分點，出口貢獻率達4成4。

蔡美娜認為，今年國際經濟前景仍佳，成長力道可望略優於去年，物聯網、車用電子、高效能運算、生物辨識、虛擬貨幣等新興商機擴散，以及智慧製造技術提升，皆有助於支撐我國出口動能，但須注意貿易保護升溫與匯率波動、國際產業競爭與整併、中國大陸供應鏈在地化等。