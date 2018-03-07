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中央社

康舒去年每股賺0.6元 擬配息0.9元

中央社2018/03/07 17:19
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北7日電）康舒今天召開法人說明會，公布2017年合併營業收入為新台幣178.02億元，較上年度衰退9.86%，稅後淨利3.11億元，每股稅後盈餘為0.6元。董事會通過擬配股息0.9元。

康舒表示，去年消費性及工業用電源兩大產品線動能不強，市場需求相對平緩；股利政策部分，仍延續過往高配發率，提供投資人較高殖利率為目標，經董事會決議通過，擬配發每股現金股利0.5元及資本公積0.4元，合計0.9元。以今天收盤價21.35元計算，殖利率約4.2%。

康舒總經理高青山表示，去年因為客戶業務出售、原物料價格上漲等因素，營收表現受影響，藉此機會進行內部組織調整，將原有消費性電源及工業電源整併，另將新事業獨立出來成立新事業本部。今年營運可望步出谷底，不過上半年仍處於調整期。

高青山指出，第1季看起來營運還是延續去年第4季的情況，客戶拉貨的情況還是較遲緩，營運相對溫吞。

展望2018年，康舒表示，傳統電源業務仍持續深耕市場主流產品如IOT、智慧家庭、電競、監控電源等，維持成長動能。配合市場趨勢，積極拓展雲端資料中心、AI、一帶一路與大數據相關應用的商機。

新能源產品部份，康舒指出，燃料電池預期印度、日本、韓國等基礎建設仍將持續推動業績。另長期深耕醫療設備的影像顯示設備電源，除獲既有客戶肯定外，已取得美國醫療設備大廠認證並取得訂單。

智慧電表部分，由於政府將建置列為「綠能科技產業創新推動方案」之一，未來安裝對象擴及1300萬的一般民生用電低壓用戶，初期規劃2024年底前建置300萬戶，智慧電網新事業已開發出各式智慧電表產品，強化通訊系統及後台資料處理平台整合，以提供完整系統解決方案；康舒將積極參與台電標案。

電動車及家庭儲能系統，已完成多項車載電力轉換產品開發，除了電動汽車外，在電動機車的領域，康舒也成為台灣電動機車領導企業重要的合作夥伴。（編輯：張均懋）1070307

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