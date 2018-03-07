康舒去年每股賺0.6元 擬配息0.9元

（中央社記者韓婷婷台北7日電）康舒今天召開法人說明會，公布2017年合併營業收入為新台幣178.02億元，較上年度衰退9.86%，稅後淨利3.11億元，每股稅後盈餘為0.6元。董事會通過擬配股息0.9元。

康舒表示，去年消費性及工業用電源兩大產品線動能不強，市場需求相對平緩；股利政策部分，仍延續過往高配發率，提供投資人較高殖利率為目標，經董事會決議通過，擬配發每股現金股利0.5元及資本公積0.4元，合計0.9元。以今天收盤價21.35元計算，殖利率約4.2%。

康舒總經理高青山表示，去年因為客戶業務出售、原物料價格上漲等因素，營收表現受影響，藉此機會進行內部組織調整，將原有消費性電源及工業電源整併，另將新事業獨立出來成立新事業本部。今年營運可望步出谷底，不過上半年仍處於調整期。