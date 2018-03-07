加班補休新規定 勞部新版問答集解惑

勞動基準法修正案今年3月起正式上路，包含取消休息日加班費做1(小時)給4(小時)的規定、加班可一比一換補休、特休假可遞延等。由於外界仍有許多疑慮，甚至常常寫民意信箱詢問，因此近期又再度出版新版問答集供民眾參考。

（中央社記者余曉涵台北7日電）勞動基準法修正案3月正式上路，由於外界仍有許多疑慮，因此勞動部再次發出新版問答集為民眾解惑。根據新版問答集，勞動部明確指出，加班換補休後，雇主不能片面抵充無薪假。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛受訪表示，民眾最常問的就是加班換補休及例假七休一的部分，希望這次的問答集可以解答民眾疑惑，未來也將會針對外界疑問，定期更新。

根據這次的問答集，勞動部強調，補休的選擇權在於勞工，雇主不可以片面要求勞工不領加班費只能選擇補休，補休日期由勞工提出後，徵得雇主同意排定，並非由雇主排定。

勞工提出的補休日期，如果雇主不同意，即屬協商不成立，雇主應依勞動基準法第24條規定標準，發給加班費，不能片面拿補休去抵充無薪假。

勞動部也解釋，從今年3月1日起，雇主請勞工加班或休息日出勤工作後，勞工如有意願選擇補休，才有勞動基準法第32條之1規定的適用，至於107年2月28日以前，勞雇雙方如已約定換取補休，仍依勞雇雙方約定辦理。

勞動部也說，若勞工特休假遞延後仍未休畢，雇主應依「原請休年度」的工資標準發給工資，也就是說若勞工107年仍有4天特休假沒休完，遞延到108年後仍沒有休完，則雇主應依107年年度終結時應發給的工資基準。（編輯：陳清芳）1070307