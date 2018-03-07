〈研華法說〉要成功在物聯網領域發展 劉克振：深耕中

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日舉行法說會，董事長劉克振表示，研華在物聯網領域要發展起來，必定得在中國市場深耕做好，這才是硬道理，他也說，以台灣人才與技術發展等來看，在物聯網領域平台上，台灣的解決方案是可以成功的。

劉克振認為，研華在物聯網領域要發展起來，必定是在中國市場深耕做好，光是靠台灣市場不夠，若靠歐洲、美國或日本市場則站不住腳，在台灣與中國兩地做好，才是發展物聯網的硬道理，且中國物聯網進展神速，不輸歐美日，將持續在中國發展銷售、研發與場域體驗。

劉克振指出，台灣企業過去成功發展解決方案的案例不多，鴻海 (2317-TW) 與台積電 (2330-TW) 之所以成功便是以 DMS 業務打天下，走品牌成功的公司不多，不過，他認為，在物聯網領域平台上，以台灣的人才、技術發展與效率來看，台灣的解決方案仍可以成功。