美庫存增+貿易戰隱憂 國際油價走跌

汽油期貨下跌 0.67%，至每加侖 1.928 美元；天然氣期貨上漲 0.25%，至每百萬英國熱量單位 (mmbtu)2.756 美元。

根據 Investing.com 報導，美東時間週三凌晨 3 點 30 分，西德州中級原油期貨下跌 65 美分 (0.94%)，至每桶 62.01 美元；布蘭特原油期貨下跌 63 美分 (0.96%)，至每桶 65.15 美元。

週三稍晚，國際能源署 (IEA) 將發布週報，市場持續關注。

IEA 日前表示，在亞洲經濟成長與美國石化業復甦帶動下，未來 5 年，全球原油需求，將以每年約 1.1% 的幅度增加。

過去 1 年，美國原油產量大增，IEA 估計，到 2023 年，平均日產量將增加 270 萬桶，至 1,210 萬桶；相較之下，石油輸出國組織 (OPEC) 的產量，僅增加約 75 萬桶。

為了支撐油價，OPEC 和俄羅斯等產油國，採取減產協議因應，預計執行至 2018 年底。

IEA 稱，美國最晚將於 2019 年，超越俄羅斯，成為全球最大產油國。

美國總統川普上週宣布，將對進口鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 及 10% 的關稅，引發國際社會不滿，歐盟等多個國家，揚言採取報復性關稅，未料川普竟「加碼」，宣稱要對歐盟的進口車徵稅。

投資人擔心，上述情況將引發貿易戰。

川普打算課徵「鋼鋁重稅」的決定，令向來反對實施懲罰性關稅的白宮國家經濟委員會主任科恩 (Gary Cohn) 無法接受，宣布辭職。

市場憂心，科恩離職恐使金融市場出現動盪。