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挑戰攀樹說故事　幫孩子們找回閱讀樂趣

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/07 17:48
▲「攀樹故事屋」小朋友挑戰攀爬百年雨豆樹，克服高度的恐懼學習用不同的視野看世界。（圖／屏東縣文化處提供,2018.03.07）
▲「攀樹故事屋」小朋友挑戰攀爬百年雨豆樹，克服高度的恐懼學習用不同的視野看世界。（圖／屏東縣文化處提供,2018.03.07）

屏東縣政府文化處閱讀推廣與親子說故事活動，本周六(10日)下午有場特別的「攀樹故事屋」活動，在美和科大攀樹社專業團隊的協助下，小朋友挑戰攀爬百年雨豆樹，克服高度的恐懼，學習用不同的視野看世界。

攀樹說故事活動由文化處與屏東縣緱囡仔親子教育協會、慈惠醫專幼保科故事魔法社與美和科大攀樹社合作辦理，首先由鄭閔方老師向孩子們介紹《誰最有勇氣》與《魔奇魔奇樹》二本繪本書，然後再讓孩子們於汪家馨老師專業團隊的協助下，挑戰攀爬百年雨豆樹，歡迎民眾到屏東公園為勇於挑戰的屏東孩子們加油。 


▲「攀樹故事屋」小朋友挑戰攀爬百年雨豆樹，克服高度的恐懼學習用不同的視野看世界。（圖／屏東縣文化處提供,2018.03.07）

慈惠醫專幼保科故事魔法社表示，期盼這個活動讓屏東的孩子感受到特別的閱讀體驗，讓參與的孩子心中留下久久無法退去的漣漪與感動，也希望藉此活動，一起幫助孩子們找回閱讀的樂趣。

美和科大攀樹社汪家馨老師表示，社團已成立2年多，近年來在各學校推廣攀樹活動，經驗豐富，在專業的安全設備與教練指導下，讓孩子們學習與大自然相處，每個孩子克服恐懼，爬上樹梢時，也為自己打開了另一扇窗，體驗生命與大自然的美好，是一種真實的心靈撼動。

文化處圖書資訊科表示，介壽圖書館持續安排各種閱讀推廣活動，如4月的STEAM故事屋、5月的英國足球故事屋、6月的科學故事屋等等，透過不同的主題，豐富孩子們的視野，歡迎親子家庭前來參與，相關訊息請電洽介壽圖書館。

關鍵字親子說故事攀樹故事屋慈惠幼保美和攀樹社介壽圖書館
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