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政治

放水養魚　大陸今年減稅幅度將達1.1兆人民幣

記者林仕祥／綜合報導2018/03/07 21:00
▲中國大陸財政部長肖捷表示，大陸2018年整體減稅、降稅幅度，預計將達1.1兆人民幣。（圖／翻攝自中國人大網 , 2018.3.7）
▲中國大陸財政部長肖捷表示，大陸2018年整體減稅、降稅幅度，預計將達1.1兆人民幣。（圖／翻攝自中國人大網 , 2018.3.7）

中國大陸財政部長肖捷今（7）日表示，2017年大陸財政收入同比增長了7.4%，比2016年高出2.9個百分點，印證了國家經濟發展實現了質量和效益的提升，2018年整體減稅、降稅幅度，預計將達1.1兆（人民幣，下同），超過新台幣5兆。

肖捷在13屆全國人大一次會議記者會上表示，經濟是財政的基礎，財政收入狀況歸根結底取決於經濟發展態勢。去年大陸經濟總量已邁入80兆元的新台階，同比增長6.9%，經濟活力不斷增強，企業效益也不斷改善，這是財政收入增長的基礎條件，其中工業生產者出廠價格指數（PPI）上漲較快，帶動相關稅收快速增長。

肖捷指出，近年來連續實施「放水養魚」的減稅降費政策，為財政增加提供源頭活水，加上國內外需求回暖，進口的商品量和價格都出現增長，使得大陸的進口稅收相應增加較多。在上述因素共同作用下，2017年大陸財政收入同比增長了7.4%，比2016年高出2.9個百分點，恰恰是印證大陸經濟發展不僅出現了總量的擴大，而且也實現了質量和效益的提升。

肖捷強調，今年將按造黨中央、國務院部署，繼續實施降稅減費政策，進一步減輕企業負擔，讓市場能夠併發更大的發展活力。此次的降稅減費政策，包括繼續改革和完善增值稅制度、提高個人所得稅「起徵點」、加大對中小維企業的支持力度。官方測算這些減稅政策後，預計2018年減稅將超過8000億元，此外，官方還要進一步清理規範政府性基金、行政事業性收費和經營服務性收費等，預計全年將減負3000多億元。

而針對所有大陸民眾關注的個人所得稅改革，強調直言，「今天大家都是受益者」。

關鍵字大陸稅改肖捷人大5兆
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