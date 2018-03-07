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中央社

高雄市長選舉 陳宜民要選韓國瑜要評估

中央社2018/03/07 17:23
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北7日電）中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，高雄市長選舉，黨籍立委陳宜民已表態參選，高雄市黨部主委韓國瑜參選與否，韓國瑜會再審慎評估。

民主進步黨今天公布高雄市長初選民調成績，立法委員陳其邁以民調成績0.3590勝出，趙天麟民調成績0.1445，林岱樺民調成績0.1122，管碧玲民調成績0.0535。

國民黨文化傳播委員會主任委員李明賢下午受訪表示，雖然陳其邁出線，但民進黨初選過程，殺到刀刀見骨，後續如何整合，對陳其邁是一大挑戰。

目前國民黨內表態參選高雄市長只有陳宜民；韓國瑜原訂今天召開記者會對是否參選表態，不過，昨天卻臨時以還需要一些時間審慎評估，取消今天的記者會，預計3月下旬才會有明確答案。

李哲華受訪表示，韓國瑜現在不光單純只有要不要選高雄市長的問題，身為高雄市黨部主委，還有市議員、里長選舉要布局，這些都是韓國瑜的工作，韓國瑜還要再好好評估。

韓國瑜是否參選？李哲華說，他很難代替韓國瑜回答，不過，高雄市是國民黨艱困選區，資源相對民進黨較為匱乏，對於願意投入參選者，都持崇高敬意。

李哲華表示，若韓國瑜確定參選，後續將啟動提名機制，中央提名協調小組會找韓國瑜、陳宜民協調，究竟採由雙方決定民調公司進行民調的「台中模式」，或公開辦理初選。若決定公開初選，韓國瑜登記參選時必須請假，否則有球員兼裁判疑慮。

至於高雄市長提名時程，李哲華說，還不能確定，不過，高雄不會是最後一個提名縣市，新竹縣可能是最後一個，因為民進黨要等國民黨提名才會推派人選，就讓民進黨等久一點。（編輯：李淑華）1070307

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