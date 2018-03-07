賓士車飄毒品味 警攔查起獲小烏茲槍

（中央社記者黃麗芸台北7日電）32歲郭姓男子今天凌晨開車載兩名友人前往酒店喝酒，路上遭警方攔查並聞到車上有濃濃K他命氣味，隨即搜出小烏茲衝鋒槍和開山刀，他們辯稱為10年前所購且要帶到酒店炫耀。

台北市警察局大安分局和平派出所所長鄭碩堯今天下午接受媒體聯訪時表示，所內員警今天凌晨約2時10分在大安區辛亥路及建國南路口執行路檢勤務，攔查一輛可疑的賓士自小客車，經查為有毒品前科的郭男所駕駛。

員警當下就嗅出車上飄出濃濃K他命氣味，為進一步盤查，便請郭男及車上兩名乘客30歲林男及30歲高男下車，並詢問車上為何有K他命氣味，3人都說要前往酒店喝酒，矢口否認且疑惑地說怎麼可能有毒品。