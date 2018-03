華爾街之狼製片商 同意支付17億和解金

(中央社吉隆坡7日綜合外電報導)投資拍攝2013年電影「華爾街之狼」(The Wolf of Wall Street)的好萊塢紅岩電影公司,同意支付6000萬美元(約新台幣17億元)的民事訴訟和解金給美國政府。

根據今天提交給加州中區聯邦地區法院(U.S.District Court for the Central District ofCalifornia)的文件,紅岩電影公司同時也就另2部影片「阿呆與阿瓜:賤招拆招」(Dumb and Dumber To)和「家有兩個爸」(Daddy's Home)的權利及利益達成了和解。

紅岩電影公司就文件發表聲明說:「我們很高興終於把這件事拋諸腦後,並期待將所有注意力重新集中在我們的電影事業上。」

美國檢方指稱,電影「華爾街之狼」、「阿呆與阿瓜:賤招拆招」與「家有兩個爸」的拍攝經費來自1MDB遭挪用的資金。1MDB是2009年由馬國首相納吉所設立的主權財富基金。(譯者:葉俐緯/核稿:張佑之)1070307