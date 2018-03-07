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中央社

華爾街之狼製片商 同意支付17億和解金

中央社2018/03/07 17:23
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社吉隆坡7日綜合外電報導）投資拍攝2013年電影「華爾街之狼」（The Wolf of Wall Street）的好萊塢紅岩電影公司，同意支付6000萬美元（約新台幣17億元）的民事訴訟和解金給美國政府。

紅岩電影公司（Red Granite Pictures）投資拍片的經費，被控是挪用馬來西亞國家投資基金一馬發展公司（1MDB）的資金，訟案爭取將涉嫌以挪用資金購買的資產充公。

路透社報導，參與創辦紅岩電影公司的馬來西亞首相納吉（Najib Razak）繼子去年9月宣布，紅岩與美國政府「原則上已達成和解」，但當時並未透露和解金額。

根據今天提交給加州中區聯邦地區法院（U.S.District Court for the Central District ofCalifornia）的文件，紅岩電影公司同時也就另2部影片「阿呆與阿瓜：賤招拆招」（Dumb and Dumber To）和「家有兩個爸」（Daddy's Home）的權利及利益達成了和解。

紅岩電影公司就文件發表聲明說：「我們很高興終於把這件事拋諸腦後，並期待將所有注意力重新集中在我們的電影事業上。」

美國檢方指稱，電影「華爾街之狼」、「阿呆與阿瓜：賤招拆招」與「家有兩個爸」的拍攝經費來自1MDB遭挪用的資金。1MDB是2009年由馬國首相納吉所設立的主權財富基金。（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1070307

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