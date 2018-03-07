李天祿27歲徒孫郭建甫　專一不貳拚布袋新路

不貳偶劇團長郭建甫回憶：「3歲時跟曾祖母一起看京劇，發現京劇人物的扮相跟音樂，跟平常人不同，覺得有趣而喜歡，長大後想唸劇校學京劇，但家人覺得未來辛苦，不支持我唸，我只好先放在心裡。」

李天祿徒孫郭建甫從小喜歡布袋戲，大學創「不貳偶劇」劇團，並在世界各國演出，他不僅能操偶，也會製作戲偶，他手做的戲偶更曾被蔡英文總統選為外交禮物。在布袋戲產業衰頹的年代，年僅27歲的郭建甫，並非出身布袋戲世家，為何會對布袋戲一往情深？原來是年幼跟曾祖母一起看的京劇，點燃掌中戲魂。

初生之犢不畏虎 向掌中戲大師陳錫煌毛遂自薦

之後，郭建甫國小時，參觀社團成果發表，發現布袋戲的傳統戲曲和鑼鼓音樂，跟京劇相似，就報名參加布袋戲社團，而漸對布袋戲產生興趣，國中還到「小西園傳統掌中劇團」學藝，高中更拜布袋戲國寶大師陳錫煌為師，成為李天祿的徒孫。

當時陳錫煌在大稻埕偶戲館教製作戲偶，郭建甫自薦學藝，起先覺得操偶太辛苦，只想向陳錫煌學製偶，但陳錫煌知道他會操偶後，就不教製偶，而是盼他先學會操偶後，再來學木雕、刺繡和縫紉……，這樣製作的戲偶才符合布袋戲演出需求。

郭建甫回想到陳錫煌家裡當學徒時，他一邊幫忙泡茶燒水和打掃整理，一邊觀察師父做事，起初沒碰到戲偶的日子裡，內心不免徬徨，覺得沒學到東西，後來師父會示範演戲操偶，讓他練習，他有問題就發問，久而久之他透過觀察和學習，也有許多收穫。

2012年時，郭建甫為了尊重師父，也想獲得陳錫煌的認定，正式以古禮磕頭拜師，成為陳錫煌的入室弟子。

「戲偶就代表人，人怎麼做戲偶就怎麼做。」郭建甫表示，陳錫煌教給他最受用的是「觀念」，戲偶在舞台上就是人， 因此要多模仿人，由於布袋戲是綜合型藝術，所以各種相關的事都要學習，才能詮釋好布袋戲。

熱愛東方文化 曾被叫「怪胎」

除了玩布袋戲，在郭建甫的成長過程裡，其實他也參與過合唱團、直笛隊、管樂隊；亦像其他孩子會打線上遊戲，只是特別喜歡東方文化、熱衷布袋戲，所以還一度被同儕取「古人」或「怪胎」的綽號。

那曾被同學排擠嗎？郭建甫說，自己很幸運，沒有被霸凌，只是學習布袋戲的路上，玩布袋戲的同伴越來越少，這讓他感到無趣跟孤單。「國小社團很多人學、國中就沒有這種社團了，雖然我有跑到外面劇團學習，但劇團裡的人都較年長，可能是父母輩或阿公阿嬤級的，因為我的嗜好跟年輕人不同，同學才覺得奇怪，但這些綽號都是開玩笑。」

然而，不僅同學覺得「怪」，家人更反對他以布袋戲為職。

最初，家人以為他是參加社團、玩玩布袋而已，只要他顧好學業，不管他如何熱衷課外活動，沒料到他會走這行。

郭建甫回憶：「剛上大學時，我也沒想過要做布袋戲，但玩著玩著，大二就決心投入布袋戲，家人……是一定會反對的。」當時他玩布袋戲已十多年了，布袋戲雖已沒落，但布袋戲也未消失，為了評估這行是否能做，首先就是要向家人證明布袋戲能養活自己，那時郭建甫邊接美術設計案子、邊學布袋戲來負擔大學學費和生活開銷。

在他的努力不懈下，主要收入來源從原先的美術設計，漸漸變成布袋戲，不至於讓家人煩惱他的生活。

另一方面，解決了自己的生活問題，郭建甫也希望透過新嘗試，讓布袋戲找到生存方法。

前輩打槍想法 大二創不貳偶劇找出路

郭建甫曾在許多劇團幫忙，從年輕一輩的角度，發現布袋戲的行業有很多能改變之處，但傳統行業保守，也講求輩分，所謂「人微言輕」，前輩對郭建甫提出的新想法或新嘗試，都持擔憂眼光。

郭建甫回憶，老一輩或同業常說：「最好布袋戲是這樣演啦！」 「你想太多了」「不是那麼簡單啦！」面對這些批評，他笑說：「就像提案被打槍！」對於布袋戲凋零的窘境，他認為改變總比不改變好，任何改變都是嘗試，有問題的地方就要改進，布袋戲才能延續。

因此在2012年時，當時大二的郭建甫乾脆自己成立「不貳偶劇」劇團，希望有機會實踐自身的想法。他坦言，在剛成立劇團時，能否靠劇團生存還是問號，但心想自己年輕，若失敗也無妨，便毅然決然朝布袋戲前進。

郭建甫表示，劇團成立之初，最困難的是通路，由於布袋戲的既定市場有限，當初苦惱的是要如何找新出路、要如何做出差異化來引人注意，後來朝文化演出和教學的路線邁進，承接人家不做的案子，才慢慢累積口碑。

「布袋戲要延續，就要有觀眾看，它才能延續，所以在任何地方都要講究。」具美術設計底蘊的郭建甫，對人物形象、舞台造型、衣服布料搭配的視覺要求嚴格，他認為這些都是重點，因為觀眾第一眼看到視覺畫面不美，就不想繼續看故事內容，他希望藉由視覺精緻化，來獲得觀眾長期關注。

為了吸引觀眾的目光，該劇團還講究戲偶的動作跟劇本考證。郭建甫說：「 戲偶就是演員，我們為了讓它更像人，如果戲偶原本的動作只有五個過程，我們會再加到七、八個過程，讓動作更細膩豐富。另外，過去因教育普及度較低，劇本的文字跟人名可能寫錯或講錯，我們也會多考證避免出錯。」

另外，該劇團也調整戲碼長度。郭建甫表示，以前農業時代，觀眾有閒情逸致看戲，加上教育不普及，觀眾對故事劇情陌生，除了看操偶表演，也演出詳細的故事，因此一齣戲要演2～4小時。

他進一步解釋：「但現代的節奏快，觀眾也無法長時間看戲，加上教育普及，能事先了解通俗故事的內容，所以我們改良演出最精華的部分，一齣戲演20分鐘到1個半小時，並加強動作細節，讓布袋戲變精緻。」此外，劇團也有簡化台詞的親子偶戲，讓孩子了解偶戲表演。

認清布袋戲是小眾藝術 鞏固觀眾、市場化盼繁榮

面對布袋戲市場萎縮，想在台灣發展布袋戲會有哪些挑戰？郭建甫觀察，很多劇團都因市場萎縮，把心力放在政府補助，並非放在觀眾上，但布袋戲一定要認清它是小眾藝術，只要堅持和穩定一部份的觀眾，再來慢慢努力開拓市場。此外，布袋戲應該要往市場發展，不能全仰賴補助，才能持續發展。

為了讓布袋戲生生不息，當前不貳偶劇除了申請政府活動之外，也接受各單位、藝術節邀演外，亦至學校演講推廣，並開設工藝製作班，希望讓大眾從工藝製作、服裝課程的角度來欣賞掌中戲。

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