NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈美股波動劇烈　多元ETF來避險藍女力爆發　女選將7比0完封綠跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
觀點

李天祿27歲徒孫郭建甫　專一不貳拚布袋新路

今日觀點2018/03/07 17:30
李天祿27歲徒孫郭建甫　專一不貳拚布袋新路（圖／今日觀點）
李天祿27歲徒孫郭建甫　專一不貳拚布袋新路（圖／今日觀點）

李天祿徒孫郭建甫從小喜歡布袋戲，大學創「不貳偶劇」劇團，並在世界各國演出，他不僅能操偶，也會製作戲偶，他手做的戲偶更曾被蔡英文總統選為外交禮物。在布袋戲產業衰頹的年代，年僅27歲的郭建甫，並非出身布袋戲世家，為何會對布袋戲一往情深？原來是年幼跟曾祖母一起看的京劇，點燃掌中戲魂。

2017年郭建甫在地下街青春戲曲藝術節表演布袋戲。圖／郭建甫提供
▲2017年郭建甫在地下街青春戲曲藝術節表演布袋戲。圖／郭建甫提供
郭建甫做的戲偶曾被蔡英文總統作為致贈巴拉圭副總統禮物。圖／郭建甫提供
▲郭建甫做的戲偶曾被蔡英文總統作為致贈巴拉圭副總統禮物。圖／郭建甫提供

不貳偶劇團長郭建甫回憶：「3歲時跟曾祖母一起看京劇，發現京劇人物的扮相跟音樂，跟平常人不同，覺得有趣而喜歡，長大後想唸劇校學京劇，但家人覺得未來辛苦，不支持我唸，我只好先放在心裡。」

初生之犢不畏虎　向掌中戲大師陳錫煌毛遂自薦

之後，郭建甫國小時，參觀社團成果發表，發現布袋戲的傳統戲曲和鑼鼓音樂，跟京劇相似，就報名參加布袋戲社團，而漸對布袋戲產生興趣，國中還到「小西園傳統掌中劇團」學藝，高中更拜布袋戲國寶大師陳錫煌為師，成為李天祿的徒孫。

當時陳錫煌在大稻埕偶戲館教製作戲偶，郭建甫自薦學藝，起先覺得操偶太辛苦，只想向陳錫煌學製偶，但陳錫煌知道他會操偶後，就不教製偶，而是盼他先學會操偶後，再來學木雕、刺繡和縫紉……，這樣製作的戲偶才符合布袋戲演出需求。

郭建甫回想到陳錫煌家裡當學徒時，他一邊幫忙泡茶燒水和打掃整理，一邊觀察師父做事，起初沒碰到戲偶的日子裡，內心不免徬徨，覺得沒學到東西，後來師父會示範演戲操偶，讓他練習，他有問題就發問，久而久之他透過觀察和學習，也有許多收穫。

2012年時，郭建甫為了尊重師父，也想獲得陳錫煌的認定，正式以古禮磕頭拜師，成為陳錫煌的入室弟子。

「戲偶就代表人，人怎麼做戲偶就怎麼做。」郭建甫表示，陳錫煌教給他最受用的是「觀念」，戲偶在舞台上就是人， 因此要多模仿人，由於布袋戲是綜合型藝術，所以各種相關的事都要學習，才能詮釋好布袋戲。

郭建甫2013年隨師父陳錫煌（左圖）至泉州交流。中間者為傀儡老師林文榮。圖／郭建甫提供
▲郭建甫（右）2013年隨師父陳錫煌（左）至泉州交流。中間者為傀儡老師林文榮。圖／郭建甫提供
郭建甫不僅學布袋戲，還跟國內傀儡大師林金鍊學跳鍾馗。記者李依頻攝
▲郭建甫不僅學布袋戲，還跟國內傀儡大師林金鍊學跳鍾馗。記者李依頻攝

熱愛東方文化　曾被叫「怪胎」

除了玩布袋戲，在郭建甫的成長過程裡，其實他也參與過合唱團、直笛隊、管樂隊；亦像其他孩子會打線上遊戲，只是特別喜歡東方文化、熱衷布袋戲，所以還一度被同儕取「古人」或「怪胎」的綽號。

那曾被同學排擠嗎？郭建甫說，自己很幸運，沒有被霸凌，只是學習布袋戲的路上，玩布袋戲的同伴越來越少，這讓他感到無趣跟孤單。「國小社團很多人學、國中就沒有這種社團了，雖然我有跑到外面劇團學習，但劇團裡的人都較年長，可能是父母輩或阿公阿嬤級的，因為我的嗜好跟年輕人不同，同學才覺得奇怪，但這些綽號都是開玩笑。」

然而，不僅同學覺得「怪」，家人更反對他以布袋戲為職。

最初，家人以為他是參加社團、玩玩布袋而已，只要他顧好學業，不管他如何熱衷課外活動，沒料到他會走這行。

郭建甫回憶：「剛上大學時，我也沒想過要做布袋戲，但玩著玩著，大二就決心投入布袋戲，家人……是一定會反對的。」當時他玩布袋戲已十多年了，布袋戲雖已沒落，但布袋戲也未消失，為了評估這行是否能做，首先就是要向家人證明布袋戲能養活自己，那時郭建甫邊接美術設計案子、邊學布袋戲來負擔大學學費和生活開銷。

在他的努力不懈下，主要收入來源從原先的美術設計，漸漸變成布袋戲，不至於讓家人煩惱他的生活。

另一方面，解決了自己的生活問題，郭建甫也希望透過新嘗試，讓布袋戲找到生存方法。

前輩打槍想法　大二創不貳偶劇找出路

郭建甫曾在許多劇團幫忙，從年輕一輩的角度，發現布袋戲的行業有很多能改變之處，但傳統行業保守，也講求輩分，所謂「人微言輕」，前輩對郭建甫提出的新想法或新嘗試，都持擔憂眼光。

郭建甫回憶，老一輩或同業常說：「最好布袋戲是這樣演啦！」 「你想太多了」「不是那麼簡單啦！」面對這些批評，他笑說：「就像提案被打槍！」對於布袋戲凋零的窘境，他認為改變總比不改變好，任何改變都是嘗試，有問題的地方就要改進，布袋戲才能延續。

因此在2012年時，當時大二的郭建甫乾脆自己成立「不貳偶劇」劇團，希望有機會實踐自身的想法。他坦言，在剛成立劇團時，能否靠劇團生存還是問號，但心想自己年輕，若失敗也無妨，便毅然決然朝布袋戲前進。

郭建甫表示，劇團成立之初，最困難的是通路，由於布袋戲的既定市場有限，當初苦惱的是要如何找新出路、要如何做出差異化來引人注意，後來朝文化演出和教學的路線邁進，承接人家不做的案子，才慢慢累積口碑。

「布袋戲要延續，就要有觀眾看，它才能延續，所以在任何地方都要講究。」具美術設計底蘊的郭建甫，對人物形象、舞台造型、衣服布料搭配的視覺要求嚴格，他認為這些都是重點，因為觀眾第一眼看到視覺畫面不美，就不想繼續看故事內容，他希望藉由視覺精緻化，來獲得觀眾長期關注。

郭建甫不僅是布袋戲演師，也擅長戲偶粉飾及衣帽配件等各類道具的製作工藝。圖／郭建甫提供
▲郭建甫不僅是布袋戲演師，也擅長戲偶粉飾及衣帽配件等各類道具的製作工藝。圖／郭建甫提供
這尊戲偶是郭建甫親手設計再請人做木雕，是他很喜歡的戲偶，特色是老生的臉保留的木頭紋路，與人的皮膚肌理相似，郭建甫僅上一些淡彩和眼睛點綴。記者李依頻攝
▲這尊戲偶是郭建甫親手設計再請人做木雕，是他很喜歡的戲偶，特色是老生的臉保留木頭紋路，和人的皮膚肌理相似，他僅上一些淡彩和眼睛點綴。記者李依頻攝

為了吸引觀眾的目光，該劇團還講究戲偶的動作跟劇本考證。郭建甫說：「 戲偶就是演員，我們為了讓它更像人，如果戲偶原本的動作只有五個過程，我們會再加到七、八個過程，讓動作更細膩豐富。另外，過去因教育普及度較低，劇本的文字跟人名可能寫錯或講錯，我們也會多考證避免出錯。」

另外，該劇團也調整戲碼長度。郭建甫表示，以前農業時代，觀眾有閒情逸致看戲，加上教育不普及，觀眾對故事劇情陌生，除了看操偶表演，也演出詳細的故事，因此一齣戲要演2～4小時。

他進一步解釋：「但現代的節奏快，觀眾也無法長時間看戲，加上教育普及，能事先了解通俗故事的內容，所以我們改良演出最精華的部分，一齣戲演20分鐘到1個半小時，並加強動作細節，讓布袋戲變精緻。」此外，劇團也有簡化台詞的親子偶戲，讓孩子了解偶戲表演。

認清布袋戲是小眾藝術　鞏固觀眾、市場化盼繁榮

面對布袋戲市場萎縮，想在台灣發展布袋戲會有哪些挑戰？郭建甫觀察，很多劇團都因市場萎縮，把心力放在政府補助，並非放在觀眾上，但布袋戲一定要認清它是小眾藝術，只要堅持和穩定一部份的觀眾，再來慢慢努力開拓市場。此外，布袋戲應該要往市場發展，不能全仰賴補助，才能持續發展。

為了讓布袋戲生生不息，當前不貳偶劇除了申請政府活動之外，也接受各單位、藝術節邀演外，亦至學校演講推廣，並開設工藝製作班，希望讓大眾從工藝製作、服裝課程的角度來欣賞掌中戲。

不貳偶劇目前是1人劇團，有3～5個定期合作的演出夥伴，郭建甫說沒有演出時，就一個人在工作室製作戲偶。記者李依頻攝
▲不貳偶劇目前是1人劇團，有3～5個定期合作的演出夥伴，郭建甫沒演出時就在工作室製作戲偶。記者李依頻攝

《今日觀點》開拓不同的視野：https://sight.nownews.com/

關鍵字不貳偶劇京劇布袋戲掌中戲李天祿藝術郭建甫陳錫煌
羅時豐、王瑞霞專輯封面都靠...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan