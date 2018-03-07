打工族時薪 平均一小時領160元

（中央社記者余曉涵台北7日電）根據勞動部公布最新的部分工時勞工就業實況調查，部分工時者有73%屬於時薪制勞工，約定工資平均每小時160元，較103年調查平均142元大幅增加12.7%。

根據行政院主計總處資料，106年5月台灣部分工時就業者人數為41萬7000人，占總就業者的3.68%。為了解部分工時勞工的工作概況，勞動部每3年會針對部分工時勞工進行相關調查，日前也公佈最新調查結果。

根據勞動部公布的部分工時勞工就業實況調查，部分工時勞工的記薪方式以時薪制為最多，占73%；月薪制占17.7%；日薪制占7.5%；「按件計酬」占1.8%。其中時薪制部分平均每小時新台幣160元，以教師(含代課、才藝老師)每小時312元最高，其次為護理人員(含牙醫助理)每小時178元。