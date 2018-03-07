打工族時薪 平均一小時領160元

（中央社記者余曉涵台北7日電）根據勞動部公布最新的部分工時勞工就業實況調查，部分工時者有73%屬於時薪制勞工，約定工資平均每小時160元，較103年調查平均142元大幅增加12.7%。
根據行政院主計總處資料，106年5月台灣部分工時就業者人數為41萬7000人，占總就業者的3.68%。為了解部分工時勞工的工作概況，勞動部每3年會針對部分工時勞工進行相關調查，日前也公佈最新調查結果。
根據勞動部公布的部分工時勞工就業實況調查，部分工時勞工的記薪方式以時薪制為最多，占73%；月薪制占17.7%；日薪制占7.5%；「按件計酬」占1.8%。其中時薪制部分平均每小時新台幣160元，以教師(含代課、才藝老師)每小時312元最高，其次為護理人員(含牙醫助理)每小時178元。
勞動部官員受訪表示，以時薪來看，平均時薪近幾次調查都呈現成長趨勢，106年的平均時薪較103年增加幅度為12.7%，103年較100年的增加幅度為6%。
調查中也指出，部分工時勞工平均每週實際工作時數為18.6小時，較100年5月(24.2小時)及103年5月(22.2小時)為低。
而工作內容部分，調查中顯示，部分工時勞工主要工作內容以餐飲服務生、事務工作人員所占比率最高，分別占16.0%、15.8%，其次為作業員(含組裝、包裝)占9.5%、教師(含代課、才藝老師)占7.8%、「收銀員」占7.6%。
勞動部說，此份調查在106年6月1日至7月31日，以台灣地區(不含金門縣及連江縣)參加勞工保險的部分工時勞工為抽樣調查對象，計回收有效樣本3007人。（編輯：李錫璋）1070307