美學啟蒙上山 投苗偏鄉5校下山展成果

（中央社記者郝雪卿台中7日電）偏鄉學校資源不如都會區，「許願樹．美學啟蒙上山計畫」號召專業美學教師深入偏鄉指導學生，來自苗栗及南投的5所學校今天到台中市舉辦成果展，展示小朋友的學習成果。

台中市知名建商精銳建設發起的「許願樹．美學啟蒙上山計畫」，號召專業美學教師深入偏鄉指導小朋友，歷經一學期的課程後，包括南投縣的法治國小、地利國小及苗栗縣的大湖國小、大湖國中、華興國小等校學生，今天帶著自己的作品到台中市精銳藝術館展出到4月27日止，展出作品超過150件。

精銳建設副董事長王碧竣表示，看到孩子們的熱情、努力和成長，當初不只單純提供物資，而是讓美學素養成為孩子一輩子能帶著走的禮物。歡迎大家一起前來給孩子一個愛的鼓勵與抱抱。