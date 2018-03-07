推動社住都更 葉俊榮：盼7月成立住都中心

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）內政部今天揭牌成立「國家住宅及都市更新中心」籌備處。內政部長葉俊榮表示，未來中心將結合政府與民間力量，共同推動社會住宅與都市更新，盼住都中心在7月左右正式成立。

葉俊榮今天出席揭牌儀式表示，住都中心籌備處成立後，未來用一季的時間做準備，預計在年中，正式成立住都中心。住都中心將採行政法人的方式運作，運作方式比較有彈性，不僅承擔公共責任，也追求績效導向，將有助加速推動政府主導的都更案件，也希望藉此加強民眾對都更的信心。

有關住都中心的組成，葉俊榮說，住都中心採董事長制，未來將有來自公、私部門的董事組成董事會，目前都還在規劃中。住都中心的人員組成，希望廣納專業、年輕人才。