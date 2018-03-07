不痛了！瀝青犬「善恩」離世　網心疼：下輩子別再受苦

動保人士徐文良 2 月底在台中市烏日區大肚橋下，救援一隻全身沾滿瀝青、無法動彈的流浪犬「善恩」，並利用沙拉油、橄欖油搓洗 10 個小時，由於有些傷口已長蛆，善恩甚至一度痛到落淚哭嚎，令人不捨。雖然經急救後善恩暫時脫離險境，昨（ 6 ）晚卻突傳病危，徐文良今（ 7 ）日也在臉書 po 出善恩離世的消息，讓大批網友難過嘆「不怕、不痛了，乖乖當小天使吧」。

徐文良表示，昨晚完成救援工作後，即使身體相當疲累，心中卻突然湧上一股想念的力量，便決定趕往台中探望善恩，「抱著你抽蓄抖動的身體，握著你的手，跟你說話，我知道你都懂，就像第一天搶救你的時候一樣，張著眼睛看著我，用眨眼的方式讓我知道你聽到了，你會勇敢會堅強」。

直到上午，徐文良在睡夢中感受到善恩就在他身邊，沒多久手機就傳來善恩走了的消息，讓他眼淚立刻潰堤，難過又不捨的說「善恩，我知道你要當爸爸的孩子，你一直撐一直撐就是在等爸爸來，我們心有靈犀，所以彼此一直在等待」。雖然緣分短暫，徐文良仍感謝這幾天所有人的幫助，「這幾天善恩住在醫院裡，見到許許多多來關心他的人，他的心被撫慰，我相信善恩離世前心是溫暖，穩定許多的。」

許多網友聽聞消息後，紛紛留言「寶貝善恩不痛了，去快樂的地方奔跑吧」、「可憐的孩子你不必再受苦了」、「在天堂玩夠之後，下輩子一定能找到愛你的人」、「善恩無病無痛了，你已經好了，一路好走，願你來世不要再受苦」。