南區水資源局跨域合作　加強節水與調度

南部地區雖然在去年豐水期降雨未如預期，造成主要水庫蓄水量不如預期，水利署南區水資源局透過整合與協調各用水單位採取水庫出水量管控、節約用水及區域水源調度等積極作為，以確保後續的供水穩定。
為持續監控及檢討南部地區水情狀況，今（7）日南區水資源局邀集農委會及南部各區農田水利會單位、台南及高雄市政府與台水公司等單位再次盤點相關因應措施及具體成效，統計自去年8月起，在嘉義及台南地區主要水庫管控節約4560萬噸出水量、嘉南灌區農業用水節約7200萬噸水量、台南與高雄地區聯合調度水量達550萬噸，各單位的節水及控管作為初步已見成效，並持續降低可能造成旱象的衝擊。
未來除將持續各項因應管控水量運用措施的落實外，仍須積極謹慎做好水資源節水與調度工作，各水庫管理單位也將與氣象單位緊密聯繫及守視天候狀況，伺機辦理人工增雨作業，提高降雨效果，面對本年枯水期間的用水需求，將加緊管控以5月底前避免進入影響民眾生活之第三階限水狀況為目標努力。
南區水資源局表示，對未來水情將會以最保守且謹慎的態度做好「跨區水源調度、水庫水量總量管制、加強灌溉節水管理」積極因應今年枯水期，考量未來期望降雨還存有極大不確定性，籲請社會大眾「有水當思，無水之苦」加強節約用水，南水局也會和社會各界一起努力，持續作好水情監控確保供水穩定。