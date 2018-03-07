南區水資源局跨域合作　加強節水與調度

南部地區雖然在去年豐水期降雨未如預期，造成主要水庫蓄水量不如預期，水利署南區水資源局透過整合與協調各用水單位採取水庫出水量管控、節約用水及區域水源調度等積極作為，以確保後續的供水穩定。

為持續監控及檢討南部地區水情狀況，今（7）日南區水資源局邀集農委會及南部各區農田水利會單位、台南及高雄市政府與台水公司等單位再次盤點相關因應措施及具體成效，統計自去年8月起，在嘉義及台南地區主要水庫管控節約4560萬噸出水量、嘉南灌區農業用水節約7200萬噸水量、台南與高雄地區聯合調度水量達550萬噸，各單位的節水及控管作為初步已見成效，並持續降低可能造成旱象的衝擊。