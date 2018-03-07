NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈美股波動劇烈　多元ETF來避險藍女力爆發　女選將7比0完封綠跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

林錫耀：嘉縣初選作業公正 輸的人應表現風度

中央社2018/03/07 17:34
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者范正祥台北7日電）民進黨嘉義縣長初選，前農委會副主委翁章梁民調勝出。民進黨選舉對策委員會召集人林錫耀今天強調，初選作業公正，下週提報中執會。他希望，輸的人應承認結果，表現風度。

林錫耀下午出席中央常務委員會前回應媒體詢問做上述表示。

對於黨內嘉義縣長初選，前農業委員會副主任委員翁章梁民調勝出，對手嘉義縣議會議長張明達質疑不公，林錫耀回應媒體詢問時，重申作業公正。

林錫耀強調，初選結束，贏的人固然高興，也希望勝者謙卑，低下頭請求其他參選人的支持。輸的人也應該承認結果，表現風度，為了黨、為了勝選，大家儘快團結一致。選對會也會加強努力事後的溝通和協調。

對於有無可能暫緩嘉義縣長提名？林錫耀表說，「將會依照預定的程序，在下週向中執會提報。」

嘉義縣長初選，5日晚上進行民調，6日中午公布民調結果，由翁章梁勝出，但對手嘉義縣議會議長張明達質疑不公，建議暫不公布。

嘉義縣長初選民調，共由山水、世新、全國公信力3家民調公司進行，翁章梁在這3家民調公司所做的民調結果都勝過張明達，民調數據分別為：0.4308對0.3557；0.4288對0.3673；0.4534對0.3379。最後統計結果，翁章梁民調成績0.4377，張明達民調成績0.3536。

此外，民進黨今天中午公布高雄市長初選民調成績，立法委員陳其邁以民調成績0.3590勝出，趙天麟民調成績0.1445，林岱樺民調成績0.1122，管碧玲民調成績0.0535。

台南市長初選，將在今晚進行民意調查，預計明天公布民調結果。民進黨台南市長提名初選有6人角逐，包括民進黨籍立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃、前台南市副市長顏純左與前民進黨副秘書長李俊毅。

根據民進黨2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名初選選務工作日程規劃，擬於3月14日中央執行委員會公告提名名單。（編輯：蘇志宗）1070307

新台幣量縮升3.3分 市場...台電外牆海洋彩繪 栩栩如生引遊

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan