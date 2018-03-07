林錫耀：嘉縣初選作業公正 輸的人應表現風度

（中央社記者范正祥台北7日電）民進黨嘉義縣長初選，前農委會副主委翁章梁民調勝出。民進黨選舉對策委員會召集人林錫耀今天強調，初選作業公正，下週提報中執會。他希望，輸的人應承認結果，表現風度。

林錫耀下午出席中央常務委員會前回應媒體詢問做上述表示。

對於黨內嘉義縣長初選，前農業委員會副主任委員翁章梁民調勝出，對手嘉義縣議會議長張明達質疑不公，林錫耀回應媒體詢問時，重申作業公正。

林錫耀強調，初選結束，贏的人固然高興，也希望勝者謙卑，低下頭請求其他參選人的支持。輸的人也應該承認結果，表現風度，為了黨、為了勝選，大家儘快團結一致。選對會也會加強努力事後的溝通和協調。