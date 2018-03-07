侯友宜：地方建設不分黨派　暫無拜會綠營議員規畫

爭取國民黨新北市長提名的侯友宜，從今（7）日陸續分區拜訪國民黨的議員，爭取大家的支持；侯友宜希望能在年底的選舉中，扮演好母雞的角色，儘快建立起與議員、里長聯合競選的模式。
侯友宜在拜訪議員時，也主動詢問議員當地的建設需求，未來將一併與他的區域政見整合；侯友宜認為，市長不是高高在上，政見除了著眼於全市性，也一定要考量到區域性的需求，因此會整合議員們的建議，創造新北市往前走的力量。
侯友宜首站拜訪新北市議員曾煥嘉，並與板橋區126名里長舉辦座談會；侯友宜說，里長、議員及市政府要站在一起，新北市才會進步，自己出身基層，「是穿布鞋長大的」，將來會與大家一起努力，里長也以「凍蒜」、「侯市長」熱情回應。
現場有多位綠營的里長參與座談，侯友宜強調，地方的建設不分黨派，只要為市民好都應該合作，讓市民感受到建設進步最重要；至於是否拜訪民進黨的議員，侯友宜回應目前以國民黨籍為主，但只要是為地方建設好的，都可以一起努力。
周錫瑋再度拋出辯論的議題，侯友宜指出，打仗的方式很多，只要能讓市民能夠充分了解，都是作戰的方式，對於可能出現的黑函攻擊，也展現自信說，「心中坦蕩蕩，不怕別人說什麼！」將會帶著關公的正氣，勇敢的做對的事情。