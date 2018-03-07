侯友宜：地方建設不分黨派　暫無拜會綠營議員規畫

爭取國民黨新北市長提名的侯友宜，從今（7）日陸續分區拜訪國民黨的議員，爭取大家的支持；侯友宜希望能在年底的選舉中，扮演好母雞的角色，儘快建立起與議員、里長聯合競選的模式。

侯友宜在拜訪議員時，也主動詢問議員當地的建設需求，未來將一併與他的區域政見整合；侯友宜認為，市長不是高高在上，政見除了著眼於全市性，也一定要考量到區域性的需求，因此會整合議員們的建議，創造新北市往前走的力量。

侯友宜首站拜訪新北市議員曾煥嘉，並與板橋區126名里長舉辦座談會；侯友宜說，里長、議員及市政府要站在一起，新北市才會進步，自己出身基層，「是穿布鞋長大的」，將來會與大家一起努力，里長也以「凍蒜」、「侯市長」熱情回應。