東元越南廠年底完工 集團營運兩位數成長

（中央社記者鍾榮峰桃園7日電）東元電機董事長邱純枝表示，若持續掌握中國大陸和美國市場，預期今年集團營運目標看增，東元越南廠可望今年底完工。法人預估，東元今年業績兩位數成長。
東元今天下午在桃園中壢廠舉行記者會，公布超高功率密度和智能馬達，會後邱純枝接受媒體採訪。
展望今年集團大馬達和小馬達布局，邱純枝指出，大馬達以美國市場為主，小馬達與感應馬達相對成熟；在全球市場中，中國低價產品競爭激烈，不過有人民幣匯率和人工成本等因素，中國大陸馬達競爭力也會受到影響。
東元持續深耕包括永磁馬達和車電用馬達領域，大馬達續攻油和瓦斯應用馬達、DC馬達和船舶馬達等。
在市場布局方面，邱純枝指出，中國在高階產品如伺服馬達等需求仍強，東元深耕中國大陸內需市場；美國對於大型馬達需求也穩健向上，東元在北美後裝維修市場也有良好表現。
在新南向布局，邱純枝指出，東元集團在越南小馬達新廠，包括生產設備與廠房建設，預期今年底可望完工，預計2019年5月開始投產。越南將成為東元集團在東南亞的重要基地之一，年產能可到30萬台。
展望集團今年營運，邱純枝表示，若集團持續掌握中國大陸和美國市場，預期今年集團營運目標持續看成長。
法人表示，去年前3季馬達占東元集團整體業績比重約45%到46%，家電產品占比15%到16%，電控產品占比約9%，預估今年綠能產品可望較去年成長兩位數百分點，預期今年集團整體業績目標呈現雙位數成長。（編輯：張良知）1070307