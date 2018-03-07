東元越南廠年底完工 集團營運兩位數成長

（中央社記者鍾榮峰桃園7日電）東元電機董事長邱純枝表示，若持續掌握中國大陸和美國市場，預期今年集團營運目標看增，東元越南廠可望今年底完工。法人預估，東元今年業績兩位數成長。

東元今天下午在桃園中壢廠舉行記者會，公布超高功率密度和智能馬達，會後邱純枝接受媒體採訪。

展望今年集團大馬達和小馬達布局，邱純枝指出，大馬達以美國市場為主，小馬達與感應馬達相對成熟；在全球市場中，中國低價產品競爭激烈，不過有人民幣匯率和人工成本等因素，中國大陸馬達競爭力也會受到影響。

東元持續深耕包括永磁馬達和車電用馬達領域，大馬達續攻油和瓦斯應用馬達、DC馬達和船舶馬達等。