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中央社

廣告誇大罰50萬 南極冰洋磷蝦油照樣播

中央社2018/03/07 17:41
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北7日電）不實食品廣告罰不怕，食藥署今天表示，近日「南極冰洋磷蝦油」產品廣告宣稱可減少血管油脂，涉誇大不實，一年來共查獲71次、開罰50萬元。但該業者廣告仍在電視上持續播放。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午舉辦記者會，企劃及科技管理組副組長許朝凱表示，去年共有4647件食品廣告違規，地方衛生局裁罰總額達新台幣1.28億元，但是不少業者不怕罰。

違規食品廣告前3名中，違規次數最多的是「南極冰洋磷蝦油」，因廣告內容提及減少血管內臟累積的油脂、避免血栓等，涉及誇大不實的生理功能字句，共違規71次，依食品安全衛生管理法開罰54萬元。

第2名是「遠東極品茯加力藻錠」，該產品雖然有健康食品認證，具有調節血脂功能的保健功效，但廣告卻稱其中的排毒藻具有不逆轉的排毒特性，超出原本核定的保健功效範圍，違反健康食品管理法，違規57次、共100萬元，罰款金額最多。

其次是日本進口的「甘味人生鍵力膠原」，因廣告內容提及保護膝蓋，涉誇大不實違規字句，去年違規47次、共開罰29萬元。

許朝凱說，最近分析電視廣告發現，在談話性節目上違規廣告產品的情況愈來愈嚴重，比率從去年上半年的4.8%，暴增至下半年的14.9%，已移請國家通訊傳播委員會依法處辦。

許朝凱也呼籲，食品不具任何療效，民眾勿輕信廣告誇大不實內容。（編輯：陳清芳）1070307

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