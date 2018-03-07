廣告誇大罰50萬 南極冰洋磷蝦油照樣播

（中央社記者張茗喧台北7日電）不實食品廣告罰不怕，食藥署今天表示，近日「南極冰洋磷蝦油」產品廣告宣稱可減少血管油脂，涉誇大不實，一年來共查獲71次、開罰50萬元。但該業者廣告仍在電視上持續播放。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午舉辦記者會，企劃及科技管理組副組長許朝凱表示，去年共有4647件食品廣告違規，地方衛生局裁罰總額達新台幣1.28億元，但是不少業者不怕罰。

違規食品廣告前3名中，違規次數最多的是「南極冰洋磷蝦油」，因廣告內容提及減少血管內臟累積的油脂、避免血栓等，涉及誇大不實的生理功能字句，共違規71次，依食品安全衛生管理法開罰54萬元。