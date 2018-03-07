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路透調查：Fed需升息至少5次 才能提振美元兌歐元

鉅亨網2018/03/07 17:47
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據《路透社》對市場分析師的調查顯示，美元在未來一年將進一步的下跌，而歐元將相對走升，分析師預期，聯準會需進行至少 5 次的升息，才能明顯改善美元的弱勢。

57 名策略專家對今年美元的預測為，1 歐元將可兌換 1.28 美元，高於目前的 1.24 美元。

美元兌歐元在過去一年持續走低
美元兌歐元在過去一年持續走低 (資料來源: 彭博)

美元去年兌歐元下滑 10%，儘管 2 月在穩健的經濟數字以及聯準會預計升息 4 次帶動下，繳出自 2016 年 11 月來最好的表現，但美元今年截至目前為止，仍然下滑約 2%，

過去一個月中，股市、債券和外匯市場因波動加劇而搖擺不定，此外，投資者擔心通膨會上升，而美國政府的借貸將因稅改及支出計畫而加劇。路透社在過去幾週進行意見調查，受訪的經濟學家、證券分析師指出，美國政府在此商業周期階段進行稅改是錯誤的。

瑞銀集團的全球貨幣策略主管 Thomas Flury 表示：「美國的財政決策代表著，美國需要找尋更多的外國投資者，而且我們預計，當美國嘗試向外國投資者推銷持續增加發行量的美債時，將面臨更多的挑戰，結果可能是導致美元下跌。」

根據路透社 3 月進行的意見調查，57 位策略專家中有 27 位認為，美國財政狀況的變化使他們認為美元會走低，其中 18 位表示他們對美元的看法不變，其餘 12 位受訪者表示美元將走強。

MUFG 貨幣經濟學家 Lee Hardman 表示：「這種財政刺激措施會對美元上升前景造成影響，未來幾年預算赤字和經常賬戶赤字都有可能擴大，而以中長期來說，肯定會對美元造成負面影響。」

上週因美債殖利率上漲，將美元推至 6 周以來的高點，但在美國總統川普表達將實施鋼鋁關稅後，市場擔憂恐因此引發貿易戰，美元大幅回落。商品期貨交易委員會於周五公佈的數據顯示，貨幣投機者看空美元的賭注提升至三周高點。

有 54 名受訪者回答額外問題，7 成的受訪者認為，聯準會需進行 5 次以上的升息，才能帶動美元，而其餘的 17 名受訪者認為 4 次升息已足夠。BBVA 的外匯策略師 Roberto Cobo Garcia 認為，需看到 4 次以上的升息，搭配著美債殖利率的上升，美元才會大幅升值。

此外，由於全球幾個主要央行，目前朝著貨幣緊縮政策方向發展，儘管進行速度不同，但與美國的利率差距已縮小。

歐元區強勁的經濟強勁成長，使歐洲央行預計在年底前終止其超過 2.5 兆歐元資產購買計劃。但歐洲央行預計最快明年才會升息。

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