推廣華語 馬來西亞台灣教育中心辦測驗

他表示，雖然馬來西亞華人對於華語文的使用已相當普及化，但市面上還缺乏鑑定標準，因此希望能透過這項測驗的推動，獲得馬來西亞各界認同。

馬來西亞台灣教育教育中心執行長侯建成說，華語文能力測驗是一套專為母語非華語者研發的標準化語言能力測驗，並與國際語言標準接軌，參照歐洲共同語文參考架構，將語言能力分成為四等八級，適合各種不同程度的學生報考。

（中央社記者郭朝河吉隆坡7日專電）馬來西亞台灣教育中心承辦的2018年首次華語文能力測驗，將於4月29日上午在吉隆坡尊孔獨中舉行，盼望藉著推廣華語，達到馬來西亞社會普及使用華語的目標。

測驗等級分為入門基礎級（Band A）、進階高階級（Band B）和流利精通級（Band C），費用為65令吉（約新台幣450元），會頒發證書認證。而準備級（Novice）為免費測試，只提供考試成績單，不提供證書。

報名年齡不限制，考生可依據自己的華語能力基礎選擇適合的等級，而考卷也備有繁體字及簡體字。

這項證書可用於四大用途，分別是台灣獎學金申請必要資格；海外聯招會免試地區中文科目採計之參考標準；台灣大專院校招收外籍學生之華語能力參考標準；應聘台資企業所需的華語能力證明。

有興趣的民眾可在3月29日之前上網站（網址http://my.sc-top.org.tw/my/index.php）填妥報名表格，若有相關疑問，可聯繫馬來西亞台灣教育中心。1070307