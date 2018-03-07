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中央社

美國商會憂缺電 政院：電力無虞放心投資

中央社2018/03/07 17:46
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北7日電）美國商會發布「2018商業景氣調查」，8成以上受訪者擔憂缺電問題。行政院發言人徐國勇今天表示，電力會有餘裕，有信心達成2019年備轉容量10%、備用容量15%目標，請放心投資台灣。

台北市美國商會今天發布「2018商業景氣調查」，受訪者為各企業總經理、執行長等高階經理人，代表198家公司的回應，占美國商會公司會員總數的51.3%；調查中，有近半數認為勞基法缺乏更多的彈性，84%對電力是否充足感到疑慮。

徐國勇下午告訴中央社記者，「電力不會有問題」，從台積電跟華邦電對台灣的投資計畫就知道，水電都不會有問題。行政院長賴清德日前已宣示，2019年後，要達到每年備用容量率15%、備轉容量率10%的供電目標，政府有信心會達成，因此電力會有餘裕，請大家放心投資台灣。

在勞基法方面，徐國勇說，美國商會多數成員都對勞基法修法非常滿意，但有提出應再增加部分彈性，像是高階主管適用責任制的部分，例如年收數百萬的大公司總經理，或是律師因應開庭等狀況，應有更多彈性。政院已聽到美國商會的聲音，這也是國內一些企業的意見。

徐國勇說，對於美國商會的調查與提出的意見，行政院表達感謝。（編輯：林沂鋒）1070307

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