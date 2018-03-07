勿忘福島 南部廢核系列活動開動

李根政表示，日本福島核災7年了，但福島電廠周圍30公里內的居民仍受輻射阻擾，無法返鄉；受核災影響的地區尚在漫長的產業和生活重建過程。

南台灣廢核行動聯盟今天在即將舉辦攝影展的西子灣秘境隧道召開記者會，由地球公民基金會執行長李根政說明活動內容，並介紹來自日本戰地記者豐田直巳7年來以鏡頭記錄福島的照片。

（中央社記者陳朝福高雄7日電）南台灣廢核行動聯盟將於10日推出「勿忘福島 能源事急」等南部廢核系列活動，提醒不要忘記福島的啟示，地狹人稠的台灣要堅定廢核，加速非核低碳能源轉型，減少能源耗用。

西子灣秘境隧道是1927年日軍為了戰爭需求所開鑿的隧道。李根政表示，在這裡舉辦反核活動別具意義，因為戰爭、核災都是造成人類痛苦的災難，後續也都面臨物質、心理、社會、文化與經濟的漫長重建。

豐田直巳將在西子灣秘境隧道舉辦「福島的吶喊和低語」攝影展，是7年來以鏡頭記錄福島，從上萬幅作品中精選40幅作品。

豐田直巳表示，人類無法控制核電技術，福島核災持續，避難者無法返鄉，一旦發生核災即無法回復原本的狀態。

南台灣廢核行動聯盟發布新聞稿表示，福島核災以來，台灣歷經核四封存、政黨輪替宣示非核家園政策，但推動能源轉型過程在在考驗執政者的決心和治理能力。

南台灣廢核行動聯盟表示，從天然氣第三接收站與藻礁保育的矛盾，大型風機或太陽能光電與生態棲地的衝突，到近日原能會通過核二廠2號機再轉申請，經濟部表達希望今年4月併聯發電，都代表政府並未窮盡一切努力，設定節能目標和強化能源管理，以解決能源供需問題。（編輯：方沛清）1070307