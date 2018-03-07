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滿州九棚大草原　恆春半島最美祕境

記者陳宗傑，郭孟聰／屏東報導2018/03/07 18:16
▲墾丁觀光雪崩後，墾管處推出特殊砂頁岩地景及東北角的海角樂園「九棚村大草原」，是社區生態旅遊最神祕的路線。（圖／墾管處提供）
▲墾丁觀光雪崩後，墾管處推出特殊砂頁岩地景及東北角的海角樂園「九棚村大草原」，是社區生態旅遊最神祕的路線。（圖／墾管處提供）

滿州鄉佳樂水，閩南語發音為「佳洛水」就是瀑布之意，佳樂水擁有特殊的地質地形，是恆春半島難得一見的岩石海岸，從入口到盡頭的山海瀑布，墾管處為促進恆春半島觀光產業復甦，將於25日辦理「半島地景、慢遊九棚灣」，介紹國家公園特殊砂頁岩美麗地景，探索恆春半島東北角的海角一樂園「九棚村」，名額35人，報名費用每人500元。

佳樂水的「山海瀑」經蔣經國先生賜名，是國內唯一的海崖瀑布。周遭海岸是以層狀砂岩為主體的岩石海岸，由於各層間強度和抗蝕度的差異，久經強風及海浪的侵蝕，而形成如棋盤石、球石、壼穴、蜂窩岩等奇特及鬼斧神工的自然奇景，因而有「海神樂園」之稱，是一處絕佳的戶外地理教室。


▲墾丁觀光雪崩後，墾管處推出特殊砂頁岩地景及東北角的海角樂園「九棚村大草原」，是社區生態旅遊最神祕的路線。（圖／墾管處提供）

墾丁國家公園東北側的九棚部落，面臨太平洋魚類資源豐富，因沿岸為黑潮流經之路，有許多大型的迴游性魚類，不但是海釣的最佳地區，經常可看見船筏穿梭海上，沿著海岸北上，可到達出風谷大草原，此處擁有許多極具特色的人文及生態地景，目前是社區生態旅遊最神祕的路線。

墾管處表示，到滿州登上美麗的鼻頭草原，除了可欣賞太平洋的美麗海岸及層層山巒外，更可遠眺「牡丹灣事件」的琉球船難登陸點-八瑤灣，又稱九棚灣，透過活動除讓遊客體會園區內特殊的砂頁岩地景，也體驗九棚的美好與淳樸。

關鍵字滿州佳樂水九棚出風谷草原山海瀑
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