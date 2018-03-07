滿州九棚大草原　恆春半島最美祕境

滿州鄉佳樂水，閩南語發音為「佳洛水」就是瀑布之意，佳樂水擁有特殊的地質地形，是恆春半島難得一見的岩石海岸，從入口到盡頭的山海瀑布，墾管處為促進恆春半島觀光產業復甦，將於25日辦理「半島地景、慢遊九棚灣」，介紹國家公園特殊砂頁岩美麗地景，探索恆春半島東北角的海角一樂園「九棚村」，名額35人，報名費用每人500元。

佳樂水的「山海瀑」經蔣經國先生賜名，是國內唯一的海崖瀑布。周遭海岸是以層狀砂岩為主體的岩石海岸，由於各層間強度和抗蝕度的差異，久經強風及海浪的侵蝕，而形成如棋盤石、球石、壼穴、蜂窩岩等奇特及鬼斧神工的自然奇景，因而有「海神樂園」之稱，是一處絕佳的戶外地理教室。