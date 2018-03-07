需注意節目分級 NCC准3電視頻道申設

（中央社記者朱則瑋台北7日電）NCC今天通過ELEVENSPORTS PLUS等3家電視台申設案，NCC副主委翁柏宗說，雖然同意申設，但要求業者需落實節目分級及人力編制，並將作為日後換照時的評鑑標準。
國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開第791次委員會議，針對境外衛星廣播電視事業ELEVEN SPORTS PLUS、天美麗電視台、以及鑫祺多媒體計畫上架的May life購物台，總計3個頻道通過NCC申設許可。
翁柏宗說，這些頻道獲得申設許可後，可自行找有線電視系統或MOD等平台上架，但換照時仍需評鑑當初申請申設的承諾，像是ELEVEN SPORTS PLUS中的「鐵籠格鬥」等節目內容，有暴力等疑慮，需要進行節目時段分級。
翁柏宗表示，ELEVEN SPORTS PLUS要做好分級規定，包括播放時段及警示標語等，ELEVEN SPORTS PLUS答應除了會做好分級，也將和台灣運動協會合作舉辦更多活動，幫助台灣運動產業，這些承諾內容NCC都將作為下次換照標準。
翁柏宗指出，而在鑫祺多媒體部分，對方提出Maylife購物台及May life購物2台共兩個頻道的設立申請，但因兩頻道客服人員編制及編審人力規劃，皆與新永安有線公司共用，假使同時經營兩個購物頻道，相關人力編制不足以實現營運計畫，因此僅准May life購物台設立。（編輯：蘇志宗）1070307