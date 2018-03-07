需注意節目分級 NCC准3電視頻道申設

（中央社記者朱則瑋台北7日電）NCC今天通過ELEVENSPORTS PLUS等3家電視台申設案，NCC副主委翁柏宗說，雖然同意申設，但要求業者需落實節目分級及人力編制，並將作為日後換照時的評鑑標準。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開第791次委員會議，針對境外衛星廣播電視事業ELEVEN SPORTS PLUS、天美麗電視台、以及鑫祺多媒體計畫上架的May life購物台，總計3個頻道通過NCC申設許可。

翁柏宗說，這些頻道獲得申設許可後，可自行找有線電視系統或MOD等平台上架，但換照時仍需評鑑當初申請申設的承諾，像是ELEVEN SPORTS PLUS中的「鐵籠格鬥」等節目內容，有暴力等疑慮，需要進行節目時段分級。