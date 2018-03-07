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歐股盤中─科恩請辭使貿易戰憂慮加劇 泛歐Stoxx

鉅亨網2018/03/07 18:04
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白宮國家經濟委員會主任科恩 (Gary Cohn) 宣布辭職，此事使市場對貿易戰的擔憂加劇，週三 (7 日) 歐股早盤下跌，泛歐 Stoxx 600 指數下滑 0.17%。

根據 CNBC 報導，週三歐股早盤，基本資源類股表現最差，平均跌幅逾 1%，瑞士礦業貿易集團 Glencore、礦業公司 Anglo American，以及鋼鐵公司 ArcelorMittal，股價均下挫逾 1.5%。

汽車類股也下跌近 1%，不過，勞斯萊斯 (Rolls Royce) 因 2017 年獲利優於預期，股價大漲超過 11%。

美國總統川普上週宣布，將對進口鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 及 10% 的關稅，此一決定，令向來反對實施懲罰性關稅的科恩無法接受，宣布辭職。

川普此舉，引發國際社會不滿，歐盟等多個國家，揚言採取報復性關稅，未料川普竟「加碼」，宣稱要對歐盟的進口車徵稅。

歐盟委員會將召開會議，討論如何因應美國的「鋼鋁重稅」，盼減輕對歐洲汽車產業的衝擊。

歐洲政治消息方面，義大利國會大選落幕，沒有任何政黨贏得多數席次，恐出現「僵局國會」，各黨將開始進行籌組聯合政府的協商工作。

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