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壹電視頻道不變 凱擘：再與NCC溝通

中央社2018/03/07 18:00
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋、江佩凌、江明晏台北7日電）NCC副主委翁柏宗今天說，凱擘已變更申請內容，改為把自家台灣HD綜合台等頻道移頻，壹電視等台確認不會變動；凱擘表示，在正式收到NCC核准函、了解審核原則後，再和NCC溝通其他頻道調整方式。

壹電視總經理陳守國回應中央社記者表示，對NCC接受維持現狀、維護收視戶權益的決議，感到欣慰。

有線電視系統業者凱擘去年宣布放棄頻道代理業務，由各頻道商自行洽談，並和頻道商協商，要把收視不佳的頻道往後移頻，包括將壹電視、東風衛視、旅遊生活頻道TLC、衛視合家歡、AXN與中天娛樂等頻道移往140台之後。

凱擘今天表示，會在正式收到NCC本次核准函、了解審核原則後，再和NCC溝通其他頻道調整方式；確定的時間表暫時未出爐。

凱擘總經理王鴻紳昨天表示，凱擘希望針對各類型中收視率表現最差、家族頻道節目重複性高的頻道進行頻位調整，認為其他表現好的頻道應該要給他們一個機會，讓更多觀眾看到，他說，「頻道商知道我們會檢視收視率表現後，最近有積極改善節目內容，收視率也有所提升」。

王鴻紳強調，凱擘依頻道類型及收視率檢視頻道商的表現符合法令，善盡職責，也為消費者的收視品質把關。至於頻位異動的爭議，他表示，這個轉變將會「有人得利，有人不利，原來40台掉到100多台的人，他們一定不願意」。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開第791次委員會議討論，翁柏宗說，凱擘已把壹電視等移頻申請內容，改為把自家的台灣HD綜合台從82台移到76台，考量消費者收視習慣等前提，並找利害關係人陳述意見後，今天會議決議通過移頻申請案。

翁柏宗指出，凱擘系統的壹電視等頻道確認不會變動，不過後續凱擘是否還會提出移頻申請，NCC並不清楚。

這次通過的凱擘移頻申請案，緯來日本台從75台變更到77台、Z頻道從76台變到81台、國興衛視從77台變到78台、FOX從78台變到79台、八大娛樂台從79台變到88台、台灣HD綜合台從82台變到76台、台灣綜合台從88台變到97台，Animax、MTV綜合電視台及公視3台分別移往96、101、299台。

翁柏宗指出，凱擘在收到文件後，需在系統上進行5天的跑馬燈，告知消費者移頻消息，之後才能正式移頻。（編輯：張均懋）1070307

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