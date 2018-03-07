客家天穿日慶典移師原鄉 展現族群融合

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）客家族群近年面臨文化流失、人口老化等問題，為將客家文化帶進各族群，南投縣政府今天將天穿日慶典移師山地原鄉信義鄉舉行，展現原住民、客家共榮及族群融合概念。

每年農曆正月20日「天穿日」是客家人傳統小過年，也是全國客家日，南投縣政府文化局今天在信義鄉琉璃光之橋健行園區廣場舉辦「樂遊南投慶天穿」，現場有客庄多元文化市集、創意粢粑製作體驗、母語闖天關、歡慶客庄嘉年華等精彩活動。

除進行客家傳統三獻禮祭儀，縣內各鄉鎮客家協會、客語生活學校、原住民藝文團體等上千人齊聚踩街、共舞，接著，客家委員會委員吳桂堂、南投縣文化局長林榮森、南投縣客家協會理事長范光順等人也參與客家及原住民舞蹈帶動跳，現場充滿過節喜慶氣氛。