2月CPI飆13個月新高 主計總處：無通膨疑慮

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗表示，用1到2月來觀察，較能排除春節月份不同的干擾，而1到2月平均CPI較去年同期漲1.54%，且主要是受到1到2月雜項類別中，因菸稅因素導致漲5.4%為最大，如果看1到2月的核心CPI則為1.61%，仍為溫和平穩。

據主計總處公布資料，2月CPI較去年同月漲2.19%，如果扣除蔬菜水果漲2.53%，再剔除能源後的總指數，也就是核心CPI，則漲2.39%。

（中央社記者陳政偉台北7日電）衛生紙可能3月中旬調漲，造成民眾搶購，主計總處發布2月消費者物價指數（CPI）年增2.19%，創13個月以來新高點，但主計總處指出，核心物價溫和平穩，並無通貨膨脹的疑慮。

梅家瑗說，2月CPI為13個月新高，主因是春節加上菸稅調漲的雙重因素所致。而近日衛生紙喊漲，尚未反映在2月物價上。

不過，她認為，當國際原物料價格上漲，從廠商角度來看，絕對有調漲的意願，問題是客觀環境的市場機制，實際上不太會發生漲滿3成的情形。

梅家瑗表示，現在消費者對價格敏感度相當高，資訊傳遞也相當快速透明，這次喊漲事件，民眾預期心理而有採買行為。

她解釋，廠商如果直接調漲價格，也會面對市占率下降、客源流失的情況，在市場自由競爭機制下來看，從生產端到通路端，直接反映成本可能性較低。

外界關注衛生紙擬調漲可能引發物價跟著調整，如果整體物價持續性上漲，或可能引起通貨膨脹疑慮。

梅家瑗則指出，國內消費者習慣低物價的漲幅，對價格上漲的容忍度變低，就目前國內環境來看，不太可能發生連鎖調漲的情況，也就無通貨膨脹的疑慮。（編輯：黃國倫）1070307