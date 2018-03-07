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〈京城銀法說〉去年稅前EPS 5.64元 每股最高

鉅亨網2018/03/07 18:14
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京城銀 (2809-TW) 今 (7) 日舉行去 (2017) 年第 4 季法說會，京城銀去年全年稅前盈餘 64.61 億元，年成長 15.9%，每股稅前盈餘 (EPS) 為 5.64 元，年成長 15.8%；針對外界關注的股利政策，京城銀董事長戴誠志表示，配多少還無法確定，但因法規規定，股利配發最高不超過每股 1.5 元。

京城銀財務部襄理洪振凱表示，京城銀經營團隊以穩健保守原則，希望長期為股東維持良好的權益，去年獲利表現亮眼，資產報酬率（ROA）及淨值報酬率（ROE）分別為 2.51%、18.52%。

洪振凱說，去年全球經濟景氣復甦，推升企業和個人消費需求，帶動公司手續費收入、利息收益穩定成長，另去年股市表現亮眼，也推升投資收益的增加，統計去年已實現台股投資獲利逾 13 億元。

此外，洪振凱表示，京城銀去年也保持優異的資產品質及風險承受能力，逾期放款比率 0.02%、逾期放款覆蓋率 6555.68%，全體放款覆蓋率 1.54%；至於去年 12 月放款餘額 1,452 億元、存放比 80.1%，年增 189 億元、7.7 個百分點。

針對外界關注的股利政策，京城銀自開始配發現金股息以來，最高均為 1.5 元，戴誠志表示，今年配多少還無法確定，但可以確定的是，受到法規規定，法定盈餘公積低於公司股本時，股利配發最高不能超過每股 1.5 元。

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