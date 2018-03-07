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中央社

週拋隱形眼鏡配戴一週未拔 20歲女險失明

中央社2018/03/07 18:06
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者林欣慧、陳偉婷台北7日電）有名20歲女性因視力模糊、紅癢就醫，醫師詢問才發現自做聰明，週拋隱形眼鏡持續配戴一週，睡覺也不取下，鏡片上佈滿蛋白髒污，導致角膜發炎破皮。

書田診所眼科主任醫師顏敏芳今天召開記者會表示，這位女性以為週拋隱形眼鏡就是可以連續配戴一週不必取下，等到就醫時，雙眼角膜已經破皮，如果繼續惡化不治療，有可能角膜嚴重傷害而造成失明。

顏敏芳說，由於彩色隱形眼鏡的表面凹凸，比起一般隱眼，不光滑且透氧率低，有些民眾會誤以為產品標示寫「可配戴一天」，就代表可24小時持續戴著，卻忽略眼睛乾澀及疲勞的情況。

她建議，若要配戴日拋或週拋隱形眼鏡，皆以8小時為限，雖然週拋可連續配戴7天，但是每日取下隱眼後，務必要徹底清潔、消毒。

倘若平時或長期皆有佩戴隱形眼鏡，即使做好衛生清潔，仍須定期至醫院檢查是否有角膜破皮、角膜炎等問題。配戴時注意環境及身體狀況，如游泳，泡溫泉，以及感冒期間較易感染，都應避免配戴隱形眼鏡。

顏敏芳表示，她的患者中就有一位因上山泡溫泉時配戴隱形眼鏡，溫泉池裡含有硫磺泉，因高溫水分蒸發，殘留下硫磺結晶附著在隱形眼鏡上，導致病患眼睛劇痛不已。

彩色隱形眼鏡流行，許多愛美民眾買來塑造大眼或電眼效果，顏敏芳提醒，應先至各大眼科診所就醫檢查，確認眼睛無過敏或乾眼症，經醫師建議，再進行購買。無論是市售或網路商店販賣的隱形眼鏡，盡量挑選有廠牌且衛生福利部核可的商品。（編輯：陳清芳）1070307

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