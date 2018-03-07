週拋隱形眼鏡配戴一週未拔 20歲女險失明

（中央社記者林欣慧、陳偉婷台北7日電）有名20歲女性因視力模糊、紅癢就醫，醫師詢問才發現自做聰明，週拋隱形眼鏡持續配戴一週，睡覺也不取下，鏡片上佈滿蛋白髒污，導致角膜發炎破皮。

書田診所眼科主任醫師顏敏芳今天召開記者會表示，這位女性以為週拋隱形眼鏡就是可以連續配戴一週不必取下，等到就醫時，雙眼角膜已經破皮，如果繼續惡化不治療，有可能角膜嚴重傷害而造成失明。

顏敏芳說，由於彩色隱形眼鏡的表面凹凸，比起一般隱眼，不光滑且透氧率低，有些民眾會誤以為產品標示寫「可配戴一天」，就代表可24小時持續戴著，卻忽略眼睛乾澀及疲勞的情況。