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中央社

勒索比特幣不成 男子攻擊一銀網路遭逮

中央社2018/03/07 18:02
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者林長順新北7日電）調查局新北市調處今天指出，一名陳姓男子疑因向第一金控勒索比特幣未果，涉嫌向第一銀行、第一證券進行DDoS(分散式阻斷服務攻擊)。新北市調處6日逮捕陳男到案，陳男坦承犯行。

新北市調處表示，第一金控於民國105年9月21日接獲署名「F-DaY-Cn」駭客寄發勒索恐嚇電子郵件，要求集團立即支付贖金50顆比特幣，否則將對集團所屬第一銀行、第一金證券等公司網路設備進行DDoS(分散式阻斷服務攻擊)，全面癱瘓金融及證券交易系統。

新北市調處指出，這名駭客在未獲第一金控回應後，當天晚間及22日上午，對第一銀行、第一金證券進行DDoS攻擊成功，導致兩家公司網路中斷，網銀客戶無法連結個人網路銀行辦理金融業務、券商電子下單平台無法下單買賣股票。

新北市調查處接獲報案後，除由資安鑑識專業人員分析比對恐嚇電子郵件、攻擊IP來源等相關網路紀錄，鎖定陳男涉嫌重大，經報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，6日搜索陳男住所，並查扣陳男犯案的電腦及手機等電磁設備與數位證物。

新北市調處指出，陳男偵訊時坦承不諱，並表示犯罪動機是因為第一銀行於105年7月間爆發國際駭客侵入ATM系統詐領案，認為可藉機勒索獲利，才鎖定第一銀行及第一金證券做為恐嚇勒索及DDoS攻擊目標。

新北市調處表示，陳男也供稱他以相同犯罪手法對台灣、大陸及新加坡等國的大型遊戲軟體公司進行DDoS攻擊及勒索，共得手約100餘顆比特幣，以目前市值計算，約為新台幣3000餘萬元。（編輯：施燕飛/李錫璋）1070307

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