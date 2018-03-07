王嘉明新挑戰 短篇小說轉化劇場演出

（中央社記者汪宜儒台北7日電）面對每一次的作品，擅於跨劇種、實驗演出新元素的劇場導演王嘉明會玩也愛玩，這次挑戰將短篇小說轉化成劇場演出，以諾貝爾文學獎得主孟洛的文字為靈感基底，編導「親愛的人生」。

加拿大女作家孟洛（Alice Munro）有「當代短篇故事大師」稱譽，獲頒2013年諾貝爾文學獎。

在王嘉明眼中，孟洛（Alice Munro）短篇小說中的文字風景雖然平淡，但光是每篇小說的篇名，就已經展現她所抓取的核心命題，「更有趣的是，你看著看著她的文字，會突然看見謎團，像是發現外遇、殺人事件、身世真相。我總是想，劇場還有什麼可能性，有怎麼樣的劇場手法能展現所謂短篇小說呢？」