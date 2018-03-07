王嘉明新挑戰 短篇小說轉化劇場演出

（中央社記者汪宜儒台北7日電）面對每一次的作品，擅於跨劇種、實驗演出新元素的劇場導演王嘉明會玩也愛玩，這次挑戰將短篇小說轉化成劇場演出，以諾貝爾文學獎得主孟洛的文字為靈感基底，編導「親愛的人生」。
加拿大女作家孟洛（Alice Munro）有「當代短篇故事大師」稱譽，獲頒2013年諾貝爾文學獎。
在王嘉明眼中，孟洛（Alice Munro）短篇小說中的文字風景雖然平淡，但光是每篇小說的篇名，就已經展現她所抓取的核心命題，「更有趣的是，你看著看著她的文字，會突然看見謎團，像是發現外遇、殺人事件、身世真相。我總是想，劇場還有什麼可能性，有怎麼樣的劇場手法能展現所謂短篇小說呢？」
起心動念後，王嘉明本想直接選取孟洛小說改編，但怎麼選、編都不太對，他索性自己提筆，全劇共有「刺青」、「附身」、「埤塘」、「記憶」四個獨立篇章，都關於生命中的一個切片、一段處境。像是罹癌女子到廟裡的祈拜、在颱風天與陌生男子發展出的短暫外遇，又像是年少青春時的輕狂不羈與愛戀。
因為命題關乎人生，各式情境百態的展現是必然，王嘉明也巧妙找了很異質的演員陣容共同演出。除了演員王琄、姚坤君、FA、賴玟君，另有舞者陳武康、楊乃璇；還有布袋戲演師吳榮昌、歌手黃珮舒，以及劇場導演李銘宸、張吉米等，透過歌、舞、肢體，展現所謂「親愛的人生」的樣貌。
「親愛的人生」將於3月23日至25日在台北國家戲劇院演出。（編輯：黃瑞弘）1070307